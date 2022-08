OTTAWA, ON, le 31 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des changements au sein du Conseil des ministres. Ces changements surviennent à la demande de la ministre Filomena Tassi, qui souhaite passer plus de temps dans le Sud de l'Ontario pour des motifs familiaux.

Filomena Tassi, actuellement ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, devient ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario). La ministre Tassi est devenue ministre des Services publics et de l'Approvisionnement en 2021, après avoir été ministre des Aînés, puis ministre du Travail. Sous sa direction, le ministère des Services publics et de l'Approvisionnement a joué un rôle central dans la réponse du gouvernement à la pandémie, qui se poursuit avec l'achat de doses de rappel de vaccins contre la COVID-19. Le ministère a également réalisé des progrès dans une série de dossiers importants, notamment la modernisation des processus d'approvisionnement du gouvernement, la promotion de l'approvisionnement écologique pour aider à atteindre nos objectifs climatiques et l'augmentation de la diversité dans les contrats gouvernementaux. Dans son nouveau rôle, la ministre Tassi veillera à ce que FedDev Ontario conserve sa force. Ainsi, cette organisation pourra continuer de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de stimuler une croissance économique propre dans la région et de soutenir les petites et moyennes entreprises, au profit de tous les citoyens du Sud de l'Ontario.

Helena Jaczek, actuellement ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, devient ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. En tant que ministre responsable de FedDev Ontario depuis 2021, la ministre Jaczek a contribué à la création d'emplois et à la croissance économique dans le Sud de l'Ontario en promouvant la prestation de programmes et de services adaptés à la région. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle tirera parti du pouvoir d'achat du gouvernement afin d'élargir les possibilités économiques d'un plus grand nombre de Canadiens, tout en veillant à ce que les achats fédéraux appuient la transition du Canada vers une économie propre. Elle veillera également à ce que le Canada dispose de toutes les fournitures essentielles nécessaires pour réagir aux pandémies actuelles et à venir, mettant à profit son expérience acquise dans le secteur de la santé et à titre d'ancienne ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario.

De plus, le premier ministre a annoncé que des changements avaient été apportés à la composition des comités du Cabinet pour refléter ceux apportés au Conseil des ministres.

