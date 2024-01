OTTAWA, ON, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants au sein de l'équipe des secrétaires parlementaires :

Élisabeth Brière devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, en plus de conserver son rôle de secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

devient secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, en plus de conserver son rôle de secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Anthony Housefather devient secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor

devient secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor Yasir Naqvi devient secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

Dans leurs nouvelles fonctions, Mme Brière, M. Housefather et M. Naqvi aideront leurs ministres respectifs à faire avancer les priorités qui comptent le plus pour les Canadiens. Ils contribueront à promouvoir les nouvelles mesures législatives, discuteront directement avec les Canadiens au sujet d'importantes initiatives et représenteront le gouvernement au pays et à l'étranger. Leur nomination entre en vigueur immédiatement.

Le premier ministre a également annoncé la nomination de Mona Fortier au poste de whip adjointe du gouvernement. À ce titre, elle travaillera avec le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Steven MacKinnon, et le whip en chef du gouvernement, Ruby Sahota, pour faire avancer les engagements du gouvernement à la Chambre des communes et assurer le bon fonctionnement du Parlement, des bureaux des députés et des services offerts aux électeurs.

Citation

« Nous sommes résolument axés sur la croissance de la classe moyenne et la mise en place d'un avenir meilleur. Nous avons pris des mesures pour construire davantage de logements, créer de bons emplois et aider les Canadiens à aller de l'avant, mais il reste encore beaucoup à faire. Je sais que cette équipe est prête à travailler fort pour les Canadiens et à donner suite à leurs priorités. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les secrétaires parlementaires sont choisis par le premier ministre pour appuyer des ministres.

Les responsabilités des secrétaires parlementaires se répartissent généralement en deux volets : les travaux liés à la Chambre des communes et les fonctions liées aux ministères.

Les secrétaires parlementaires ne font pas partie du Conseil des ministres et ne jouent pas un rôle officiel dans le processus décisionnel du Conseil des ministres. Ils appuient leur ministre, mais, de manière générale, la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes incombent au ministre.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]