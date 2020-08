OTTAWA, ON, le 18 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des changements au Conseil des ministres :

Chrystia Freeland , actuellement vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, devient ministre des Finances. Elle reste également vice-première ministre.

La ministre Freeland a connu une longue carrière au sein de grandes publications telles que le Financial Times et The Economist. Depuis cinq ans, elle a été au cœur d'enjeux économiques, dont la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Récemment, elle a joué un rôle crucial dans la réponse pancanadienne face à la COVID-19. À titre de nouvelle ministre des Finances, elle dirigera la relance et le rétablissement sécuritaires de notre économie.

Dominic LeBlanc , actuellement président du Conseil privé de la Reine pour le Canada , devient ministre des Affaires intergouvernementales. Il conserve aussi la présidence du Conseil privé de la Reine pour le Canada .

M. LeBlanc connaît bien son nouveau portefeuille puisqu'il a été ministre des Affaires intergouvernementales de 2018 à 2019. Le ministre LeBlanc continuera à travailler avec les provinces et territoires pour assurer le bien-être, la santé et la sécurité des Canadiens d'un océan à l'autre.

De plus, le premier ministre remercie de nouveau Bill Morneau pour son important travail en tant que ministre des Finances au cours des cinq dernières années. M. Morneau a contribué à bâtir une économie forte et résiliente. Il a aussi mis en place des mesures qui continueront d'avoir des impacts réels pour les prochaines générations de Canadiens.

Enfin, plus tôt aujourd'hui, le premier ministre a demandé à Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, de proroger le Parlement. Cela donnera l'occasion de présenter un discours du Trône le mercredi 23 septembre 2020, la même semaine que la Chambre des communes devait déjà revenir. Ce discours permettra également de présenter, en détail, l'approche du gouvernement pour l'avenir, ainsi que de tenir un vote de confiance sur ce nouveau plan.

