Le premier ministre annonce des ajustements dans son équipe ministérielle

QUÉBEC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a annoncé, mercredi, quelques ajustements dans son équipe ministérielle.

M. Legault a annoncé que M. Simon Jolin-Barrette sera dorénavant ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la Langue française et ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, en plus de ses fonctions de leader parlementaire du gouvernement. M. Legault a rappelé que, déjà en 2016, le rapport Samson préconisait de rapatrier les responsabilités liées à la langue française au ministère de l'Immigration afin de rendre l'action du gouvernement plus cohérente. Il s'agit donc d'un changement qui s'inscrit en continuité avec la vision du nouveau gouvernement du Québec en matière de francisation des immigrants et avec les réformes déjà entreprises par M. Jolin-Barrette dans ce domaine.

Le premier ministre a également annoncé que Mme Nathalie Roy se concentrera désormais sur son rôle de ministre de la Culture et des Communications. Il a souligné la grande quantité de travail à faire dans ces domaines, notamment dans le contexte des défis auxquels font face les médias québécois.

M. Legault a en outre profité de l'occasion pour préciser que Mme Sonia LeBel devient officiellement ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information, en plus de ses fonctions de ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

Finalement, l'ajustement ministériel a permis d'annoncer l'arrivée au Conseil des ministres de deux nouveaux participants : le whip en chef du gouvernement, M. Éric Lefebvre, ainsi que le président du caucus, M. Mario Laframboise. Ces derniers prendront dorénavant part officiellement aux réunions du Conseil des ministres.

« Déjà, en 2016, on préconisait de renforcer le rôle du ministère de l'Immigration en matière de francisation, ce qu'on a commencé à faire en adoptant une nouvelle loi et en consacrant des dizaines de millions de dollars à la francisation. Pour rendre notre action plus cohérente, nous avons décidé de rapatrier toutes les responsabilités liées à la langue française au sein du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Ces ajustements ministériels donneront plus de cohérence et plus de force au gouvernement en matière de francisation et de culture. »

François Legault, premier ministre du Québec

