HIROSHIMA, Japon, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le Canada est solidaire de l'Ukraine, qui se défend contre la guerre d'agression de la Russie, et soutiendra le peuple ukrainien aussi longtemps qu'il le faudra.

Aujourd'hui, au Sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, le premier ministre Justin Trudeau a réitéré que le Canada condamne la guerre d'agression brutale et injustifiable de la Russie contre l'Ukraine ainsi que les attaques ciblant des civils, la déportation forcée d'enfants, la saisie et l'exploitation d'installations nucléaires en Ukraine et l'usage d'une rhétorique nucléaire par la Russie.

Lors du Sommet, le premier ministre a annoncé que le Canada impose de nouvelles sanctions en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie. Ces nouvelles mesures, qui s'ajoutent au régime de sanctions déjà imposant du Canada, consistent notamment en ce qui suit :

Sanctions à l'encontre de 17 personnes et de 18 entités liées à des entreprises russes qui fournissent de la technologie et un savoir-faire militaires aux forces armées russes, des membres de la famille des personnes ciblées et des membres de l'élite du Kremlin;

Sanctions à l'encontre de 30 personnes et de 8 entités impliquées dans les violations de droits de la personne perpétrées continuellement par la Russie, y compris le transfert et la garde d'enfants ukrainiens en Russie.

Le premier ministre en a fait l'annonce au premier jour du Sommet, lorsque les dirigeants du G7 ont discuté des conséquences mondiales actuelles de la guerre de la Russie et des besoins militaires et financiers immédiats de l'Ukraine ainsi que des défis à plus long terme en ce qui concerne sa reconstruction et sa relance économique. Les dirigeants du G7 ont fait paraître une déclaration réitérant leur soutien collectif à l'Ukraine.

Lors de leur première journée à Hiroshima, les dirigeants du G7 ont aussi publié la Vision d'Hiroshima des dirigeants du Groupe des Sept (G7) sur le désarmement nucléaire, dans laquelle ils condamnent la rhétorique nucléaire dangereuse de la Russie et soulignent l'importance des 77 années de non-utilisation des armes nucléaires. De concert avec ses partenaires du G7, le Canada reste inébranlable dans sa volonté de faire progresser le désarmement nucléaire et la non-prolifération dans le monde.

Pour contrer les menaces que représentent les programmes d'armes de destruction massive de la Corée du Nord, le premier ministre Trudeau a annoncé cinq projets d'une valeur totale de 15 millions de dollars. Ces projets aideront la communauté internationale à trouver de l'information et à faire enquête sur les activités de la Corée du Nord liées aux armes de destruction massive, y compris le contournement des sanctions, et à y réagir. De plus, ils offriront une information crédible et publique sur les capacités de production d'armes et de matériel de destruction massive de la Corée du Nord.

Perpétuant le rôle de chef de file du Canada en tant que pays fondateur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le premier ministre Trudeau a annoncé un investissement supplémentaire de 4 millions de dollars dans l'Agence pour qu'elle continue de vérifier et de surveiller les engagements nucléaires de l'Iran. Ces nouveaux fonds aideront la communauté internationale à surveiller les activités iraniennes et à maintenir une solide capacité de vérification jusqu'à ce que les activités de surveillance puissent reprendre dans le pays. Le premier ministre a également mis en relief la contribution de 2 millions de dollars que le Canada a réalisée récemment pour le travail que fait l'Agence internationale de l'énergie atomique pour favoriser la sûreté, la sécurité et la protection de la centrale nucléaire de Zaporijjia et d'autres installations nucléaires en Ukraine.

Le Canada est solidaire du G7, qui est plus uni que jamais, et est prêt à travailler de concert avec tous les partenaires désireux de défendre un ordre international pacifique et prospère qui repose sur la primauté du droit. Nous nous opposerons toujours à toute tentative de modification du statu quo par la force.

Citation

« L'invasion brutale et injustifiable de la Russie a causé des souffrances inimaginables en Ukraine et aux quatre coins de la planète, qu'il s'agisse de décès et de déracinements ou de l'insécurité alimentaire et énergétique. La rhétorique nucléaire dangereuse du président Poutine nous menace tous. Le message que nous transmettons depuis Hiroshima est clair : les partenaires qui forment le G7 continueront d'exercer des pressions sur la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre qu'elle a choisi de mener et ne seront jamais intimidés par la rhétorique nucléaire dans leur quête d'un avenir plus pacifique, stable et sûr pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Depuis l'occupation et la tentative d'annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014, le Canada a imposé des sanctions contre plus de 2 500 personnes et entités en Russie, au Bélarus et en Ukraine . Un bon nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec les alliés et partenaires du Canada.

. Un bon nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec les alliés et partenaires du Canada. Depuis janvier 2022, le Canada a versé plus de 8 milliards de dollars pour soutenir l' Ukraine , notamment sous forme d'aide financière, militaire, humanitaire et en matière de développement et d'immigration. Ce soutien comprend :

, notamment sous forme d'aide financière, militaire, humanitaire et en matière de développement et d'immigration. Ce soutien comprend : une aide financière de plus de 5 milliards de dollars;



un soutien militaire de plus de 1 milliard de dollars;



des mesures d'immigration spéciales de plus de 1 milliard de dollars;



une aide humanitaire de 352,5 millions de dollars;



une aide au développement de 127 millions de dollars;



une aide à la sécurité et à la stabilisation de plus de 102 millions de dollars.

L'aide internationale canadienne en matière de sécurité nucléaire et de non-prolifération des armes de destruction massive est principalement versée dans le cadre du Programme canadien de réduction de la menace liée aux armes de destruction massive, qui est la principale contribution du Canada au Partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes, dirigé par le G7.

Depuis la mise en œuvre du programme en 2002, le Canada a investi près de 1,6 milliard de dollars dans la réalisation de projets concrets pour lutter contre les menaces de prolifération d'armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires dans le monde, en mettant un accent particulier sur le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et les pays de l'ancienne Union soviétique.

mise en œuvre du programme en 2002, le Canada a investi près de 1,6 milliard de dollars dans la réalisation de projets concrets pour lutter contre les menaces de prolifération d'armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires dans le monde, en mettant un accent particulier sur le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et les pays de l'ancienne Union soviétique. L'Agence internationale de l'énergie atomique dépend de contributions extrabudgétaires pour réaliser son mandat qui consiste à surveiller et vérifier en toute indépendance la conformité de l' Iran à ses obligations nucléaires. D'ici 2025, les fonds supplémentaires du Canada aideront à payer les déplacements et la formation des inspecteurs, à l'analyse de l'imagerie satellitaire et à l'embauche de spécialistes additionnels à l'Agence.

à ses obligations nucléaires. D'ici 2025, les fonds supplémentaires du Canada aideront à payer les déplacements et la formation des inspecteurs, à l'analyse de l'imagerie satellitaire et à l'embauche de spécialistes additionnels à l'Agence. Depuis 2014, le Canada a versé 17 millions de dollars en financement extrabudgétaire pour aider l'Agence internationale de l'énergie atomique à mener ses activités de surveillance et de vérification en Iran . Sa plus récente contribution porte le total de l'aide fournie à 21 millions de dollars.

Produits connexes

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]