OTTAWA, ON, le 28 mai 2021 /CNW/ - Le Canada a la ferme conviction que les peuples palestinien et israélien ont le droit de vivre dans la paix, la sécurité et la dignité, sans crainte et dans le respect des droits de la personne. Le gouvernement du Canada soutient les efforts visant à ce que des secours d'urgence parviennent rapidement aux civils palestiniens qui ont d'urgents besoins humanitaires dans la bande de Gaza, de même qu'à la population touchée par la violence en Cisjordanie.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un financement de 25 millions de dollars pour soutenir les civils palestiniens dans la région. Ces fonds seront versés à des agences des Nations Unies (ONU) et à d'autres organisations ayant fait leurs preuves en matière de prestation d'aide efficace et conforme aux exigences canadiennes.

Le soutien que fournit le Canada comprendra un montant immédiat de 10 millions de dollars pour l'aide alimentaire d'urgence, les abris, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, ainsi que pour du soutien psychosocial à fournir aux gens les plus vulnérables, notamment les enfants. Le financement accordé prévoit également 10 millions de dollars pour appuyer les efforts humanitaires et de reconstruction permettant de jeter les bases d'un rétablissement durable, notamment par l'établissement d'infrastructures médicales essentielles et la mise en œuvre de mesures pour aider les familles à gagner leur vie. Le gouvernement du Canada consacrera aussi jusqu'à 5 millions de dollars à des initiatives de consolidation de la paix qui favorisent l'objectif d'une paix complète, juste et durable au Moyen-Orient.

Cette aide donne suite aux engagements précédents du Canada dans la région. En effet, le Canada y fournit, de façon continue, de l'aide humanitaire afin de répondre aux besoins essentiels de la population, et de l'aide au développement en vue d'améliorer les conditions socioéconomiques des Palestiniens. Le Canada contribue également à des initiatives qui visent à promouvoir la paix et la stabilité ainsi qu'à encourager le dialogue et la coopération entre Israéliens et Palestiniens.

Citations

« La violence récemment survenue dans la région est alarmante. Nous avons tous vu les images troublantes de civils déplacés, de pertes de vies humaines et de la douleur infligée aux familles. Le financement annoncé aujourd'hui ira directement à des organisations expérimentées qui aideront les civils palestiniens les plus vulnérables à composer avec les conséquences du récent conflit. Le Canada continuera d'appuyer les efforts de consolidation de la paix qui contribuent à l'établissement d'une paix complète, juste et durable au Moyen-Orient. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui permettra de fournir de l'aide humanitaire de manière rapide par le biais de partenaires expérimentés. De l'aide sera également apportée à la population de Gaza, pour qu'elle se rétablisse des dommages causés par le récent conflit. Nous allons aussi soutenir des initiatives de consolidation de la paix, conscients que pour cheminer vers la paix dans la région, nous devons également bâtir des ponts entre les communautés afin de résoudre ce conflit. »

-- L'hon. Karina Gould, ministre du Développement international

« Pendant trop longtemps, ce conflit a eu des répercussions dans les communautés à travers la région et a infligé des souffrances à des personnes innocentes. En pensant d'abord aux jeunes et aux prochaines générations, nous sommes résolus à travailler aux côtés des Israéliens, des Palestiniens et d'autres partenaires afin de jeter les bases d'une paix durable. »

-- L'hon. Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères

Faits saillants

Avant le récent conflit, l'ONU estimait qu'environ 1,57 million de personnes à Gaza , sur une population totale de 2 millions, avaient besoin d'une aide humanitaire.

, sur une population totale de 2 millions, avaient besoin d'une aide humanitaire. L'année dernière, pour lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19, le Canada s'est engagé à accorder des fonds supplémentaires exceptionnels pour répondre aux appels humanitaires de l'ONU à l'appui des Palestiniens. Il s'est également engagé à fournir de l'aide humanitaire durant deux ans afin de soutenir les Palestiniens particulièrement vulnérables.

En décembre 2020, le Canada s'est engagé à verser 90 millions de dollars sur trois ans pour répondre aux besoins croissants des réfugiés palestiniens vulnérables.

L'aide internationale du Canada en Cisjordanie et dans la bande de Gaza favorise l'objectif d'une solution à deux États et est adaptée aux besoins des Palestiniens. Le Canada exerce une diligence raisonnable accrue avant d'accorder des fonds pour de l'aide humanitaire et de l'aide au développement destinés aux Palestiniens. Il assure notamment une supervision continue, des visites périodiques sur le terrain, un processus de sélection systématique et l'inclusion, dans les ententes de financement, de dispositions rigoureuses pour lutter contre le terrorisme.

