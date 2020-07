Les employés du nouveau centre d'expédition, qui se situe à Lachine, travailleront aux côtés de technologies robotiques innovantes d'Amazon pour recueillir, emballer et expédier aux clients les articles qui vont des appareils ménagers et petits appareils électroniques aux livres et aux jouets en passant par les produits pour bébés.

« Amazon est extrêmement fière d'ouvrir son premier centre d'expédition au Québec et de créer ainsi plus de 300 emplois comportant une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels dès le premier jour. Ce jalon nous permettra également de mieux servir nos clients de la province, ainsi que les milliers de petites entreprises locales qui travaillent avec Amazon pour offrir leurs produits à des clients partout au Québec et dans le monde entier », a déclaré Jean-François Héroux, directeur de site.

Amazon emploie au total plus de 13 500 employés à temps plein dans ses centres d'expédition, ses bureaux, ses centres de développement et d'autres installations d'un bout à l'autre du Canada, soit en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et au Québec. Les installations de Lachine constituent le 13e centre d'expédition d'Amazon au Canada.

« L'arrivée d'Amazon vient consolider le rôle du parc industriel de Lachine dans la chaîne logistique montréalaise. Situé entre l'aéroport, les gares de triage et le port de Montréal, et ayant un taux d'occupation de près de 95 %, notre parc industriel est au cœur du transport montréalais », a déclaré la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

La présence d'Amazon au Canada ne se limite pas à d'excellents emplois et à une gamme complète d'avantages sociaux au sein de l'entreprise. Chaque nouvel établissement d'Amazon vient s'ajouter aux milliers d'emplois dans le secteur de la construction et des services dont l'entreprise fait bénéficier le pays.

Depuis 2010, Amazon a investi plus de 7,5 milliards de dollars canadiens dans ses services d'expédition, son infrastructure infonuagique et la rémunération de ses employés au Canada. Elle estime en outre que ses investissements au pays ont permis de générer 14 000 emplois indirects, en sus de ses embauches directes. Amazon continue d'investir des sommes importantes partout au Canada, ce qui crée des milliers d'emplois pour des candidats aux divers niveaux d'expériences, d'études et de compétences, d'ingénieurs et spécialistes en infonuagique aux titulaires de postes de première ligne.

Les employés à temps plein d'Amazon reçoivent un salaire avantageux (16 $ de l'heure et plus) ainsi que des avantages sociaux de premier plan dans l'industrie, qui comprennent une couverture pour les soins médicaux, dentaires et oculaires, un REER collectif et des primes de rendement, et ce, dès leur premier jour de travail. Amazon propose également à ses employés de participer à des programmes novateurs comme Options de carrière, dans le cadre duquel l'entreprise paie jusqu'à 95 % des frais d'inscription à des cours offerts dans des domaines prisés, qu'ils débouchent ou non sur des compétences pertinentes à une carrière chez Amazon. Depuis le lancement du programme, plus de 25 000 employés dans le monde ont obtenu un diplôme en conception de jeux, en communication visuelle, en soins infirmiers, en programmation informatique et en radiologie, pour n'en citer que quelques-uns.

La santé et la sécurité des employés sont la priorité absolue d'Amazon. Le nouveau centre d'expédition au Québec a mis en œuvre toutes les dernières mesures d'Amazon pour lutter contre la COVID-19, ainsi que l'ensemble des pratiques exemplaires visant à assurer la sécurité des employés. Amazon a effectué plus de 150 modifications importantes des processus en vue de protéger ses équipes, instaurant notamment des mesures de distanciation physique, des prises de température et le port de masques et de gants. À l'échelle internationale, elle a dépensé 800 millions de dollars américains à cette fin durant le premier semestre de 2020.

L'engagement d'Amazon en matière de santé et de sécurité s'étend de surcroît à la collectivité locale. L'entreprise a fait don de 3 000 000 $ pour soutenir les efforts humanitaires déployés d'un bout à l'autre du Canada face à la COVID-19. Elle a également donné 150 000 $ aux Banques alimentaires du Québec et à ses 32 membres, soit 450 000 repas qui aideront à résoudre l'insécurité alimentaire au Québec, provoquée entre autres par la crise sanitaire actuelle découlant de la pandémie de la COVID-19.

Pour en savoir plus sur les possibilités d'emploi dans un centre d'expédition Amazon, visitez le https://www.amazon.jobs.

