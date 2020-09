L'appareil, appelé CC-295 au Canada, est atterri à sa base principale le 17 septembre et constitue le premier des seize appareils prévus au contrat en décembre 2016. Le contrat comprend également tous les éléments de soutien en service, les services de formation et d'ingénierie, la construction d'un nouveau centre de formation à Comox, ainsi que les services d'entretien et de soutien continus.

« Airbus est très fière de pouvoir souligner cette étape importante, soit l'arrivée du premier des seize appareils de recherche et de sauvetage à voilure fixe C295 à la base des Forces canadiennes Comox. Grâce à l'excellente collaboration des autorités canadiennes, nous avons surmonté les difficultés occasionnées par la COVID-19 et avons été en mesure de livrer l'appareil. Malgré la pandémie actuelle, nous avons confiance d'arriver à atteindre notre objectif pour le programme, soit de compléter la livraison de six appareils d'ici la fin de l'année en cours. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration et de voir l'évolution du C295 », affirmait Dirk Hoke, président exécutif d'Airbus Defence and Space, dans une déclaration vidéo diffusée lors un événement officiel aujourd'hui à la base aérienne de la 19e Escadre à Comox.

Airbus a jusqu'à maintenant officiellement réalisé la livraison de trois appareils. La deuxième livraison en sol canadien est prévue dans les prochaines semaines, et les suivantes s'échelonneront jusqu'en 2022.

