SAINT-LAURENT, QC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Air Inuit, propriété des Inuits du Nunavik par l'intermédiaire de la Société Makivvik, a annoncé aujourd'hui que son premier Boeing 737-800NG combi récemment modifié a obtenu la certification de Transports Canada, marquant la mise en service du tout premier 737-800NG au monde configuré à la fois pour le transport de passagers et de marchandises. L'appareil entrera officiellement en service sur la liaison Montréal-Kuujjuaq d'Air Inuit le 13 janvier 2026.

Boeing 737 800NG combi (Groupe CNW/Air Inuit)

« Notre investissement dans ce combi de nouvelle génération reflète l'engagement d'Air Inuit envers l'innovation, ce qui répond directement aux besoins uniques en matière de transport de passagers et de marchandises des communautés et du peuple que nous desservons », a déclaré Christian Busch, président et chef de la direction d'Air Inuit. « Cet appareil nous permet de moderniser le service aérien dans le Nord tout en préservant la flexibilité essentielle à notre mission. »

Le Boeing 737-800NG combi représente une avancée majeure dans la capacité des avions polyvalents à répondre aux réalités nordiques. Converti par KF Aerospace, l'appareil est doté d'un compartiment cargo avant pouvant accueillir cinq palettes ainsi que d'une cabine passagers de 90 sièges à l'arrière. Cette première mondiale s'inscrit dans la stratégie plus large de modernisation de la flotte d'Air Inuit, amorcée avec l'acquisition de trois Boeing 737-800 Next-Generation destinés à remplacer progressivement la flotte de 737-200. Le nouvel appareil offre un confort accru aux passagers, une connexion Wi-Fi en vol alimentée par Starlink, une meilleure efficacité énergétique, une technologie avionique moderne et une capacité passagers-marchandises accrue pour répondre aux besoins essentiels des communautés du Nunavik et au-delà.

« Air Inuit joue un rôle vital dans la connexion et le soutien des communautés du Nunavik, et ce nouvel appareil renforce notre capacité à remplir cette mission », a affirmé Noah Tayara, président exécutif d'Air Inuit.

« Cette réalisation illustre une fois de plus l'ingéniosité dont font preuve le peuple du Nunavik depuis des millénaires, assurant la prospérité et la connectivité de notre région », a déclaré Pita Aatami, président de la Société Makivvik.

La conversion combi du troisième des trois 737-800 acquis par Air Inuit en 2023 devrait être achevée en février 2026.

À propos d'Air Inuit

Air Inuit, filiale à cent pour cent de la Société Makivvik, a été fondée par les Inuits du Nunavik en 1978 pour assurer les liaisons aériennes entre les 14 villages côtiers du Nunavik et le Sud, afin de promouvoir les échanges commerciaux et pour préserver la culture inuite. Avec plus de 1 175 employés et une flotte de 36 appareils, Air Inuit s'engage à favoriser le développement de ce vaste territoire et la prospérité de sa population en soutenant les organisations communautaires, les événements culturels, les programmes éducatifs et sportifs, ainsi que les initiatives visant à faciliter l'accès à l'emploi aux personnes d'origine inuite.

SOURCE Air Inuit

Relations médias : Tim Duboyce, Massy Forget Langlois relations publiques, c : 514 604-9282, [email protected]