SAINT-LAURENT, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - Air Inuit a conclu un partenariat avec AéroplanMD, le chef de file des programmes de fidélisation voyage au Canada, permettant aux voyageurs d'accumuler des points Aéroplan sur les vols d'Air Inuit. Effectif à compter du 1er octobre 2025, ce partenariat marquera une étape importante pour améliorer l'expérience de voyage et offrir plus d'avantages aux clients d'Air Inuit.

New Partnership Offers Travelers Opportunity to Accumulate Aeroplan Points on Air Inuit Flights (Groupe CNW/Air Inuit)

La possibilité d'accumuler des points Aéroplan sur les vols d'Air Inuit offre aux voyageurs une vaste gamme d'avantages. Les membres peuvent échanger leurs points pour des voyages avec Air Inuit, Air Canada, Star Alliance et de nombreuses autres compagnies aériennes partenaires, ainsi que pour des séjours à l'hôtel, des forfaits vacances et des produits. L'échange de points contre des vols Air Inuit sera possible à compter de 2026.

« Ce nouveau partenariat vise à offrir une valeur ajoutée aux passagers d'Air Inuit », a déclaré Christian Busch, président et chef de la direction d'Air Inuit. « Aéroplan offre à nos passagers de nouvelles façons de bénéficier de leurs déplacements, notamment l'accès à un réseau de voyage élargi. Cette collaboration reflète notre engagement à améliorer en continu l'expérience de voyage et les avantages qui y sont associés, au bénéfice de la population du Nunavik. »

Aéroplan a récemment été récompensé par plusieurs distinctions, dont «Airline Program of the Year» aux prestigieux Freddie Awards, qui soulignent les programmes de fidélité se distinguant par l'excellence du service, la valeur offerte et l'innovation.

« Nous sommes extrêmement fiers et très heureux d'accueillir Air Inuit au sein d'Aéroplan, a déclaré Scott O'Leary, vice-président, Fidélisation et Produits, chez Air Canada. Ce partenariat reflète notre volonté commune de créer des occasions de voyage plus gratifiantes. En ajoutant une nouvelle façon d'accumuler, nous offrons plus de flexibilité et de valeur aux membres d'Aéroplan, tout en rehaussant l'expérience de voyage des clients d'Air Inuit et des communautés qu'ils desservent. »

Avec plus de 9 millions de membres actifs dans le monde, Aéroplan aide ses membres à voyager davantage et permet d'accumuler ou d'échanger des points sur tous les vols d'Air Canada ainsi que sur 45 compagnies aériennes desservant plus de 1 300 destinations à travers le globe.

Pour en savoir plus sur la façon d'accumuler des points Aéroplan lors de votre prochain vol avec Air Inuit, visitez https://www.airinuit.com/fr/reserver/programmes/fr/aeroplan.

À propos d'Air Inuit

Air Inuit, filiale à cent pour cent de la société Makivvik, a été fondée par les Inuits du Nunavik en 1978 pour assurer la liaison aérienne entre les 14 villages côtiers du Nunavik et le sud du détroit d'Hudson, pour favoriser les échanges commerciaux et pour préserver la culture inuite. L'entreprise, qui compte plus de 1 100 employés et qui dispose d'un parc aérien de 36 aéronefs, s'est engagée à contribuer au développement de ce vaste territoire et à l'épanouissement de sa population par son appui à divers organismes communautaires, événements culturels, programmes éducatifs et sportifs, ainsi que par la mise sur pied de programmes d'accès à l'emploi destinés aux personnes d'origine inuite.

SOURCE Air Inuit

Relations médias : Tim Duboyce, Massy Forget Langlois relations publiques, c : 514 604-9282, [email protected]