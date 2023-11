TORONTO, le 14 nov. 2023 /CNW/ - La galerie d'art moderne et contemporain Dani Reiss du Musée des beaux-arts de l'Ontario (MBAO) respectera les normes opérationnelles carboneutres grâce à un investissement de 25 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral. Annoncée par la ministre Fraser et Stephan Jost, directeur de Michael and Sonja Koerner et chef de la direction du Musée des beaux-arts de l'Ontario, la nouvelle galerie mettra l'art en vedette tout en étant écoénergétique et en fonctionnant sans combustibles fossiles.

Le Musée des beaux-arts de l'Ontario (MBAO) est le plus grand musée d'art visuel du Canada et attire presque un million de visiteurs chaque année. Pour accueillir sa collection grandissante d'œuvres modernes et contemporaines, le MBAO bâtit la galerie d'art moderne et contemporain Dani Reiss. Cet agrandissement permettra d'augmenter l'espace total disponible au MBAO pour exposer des œuvres de 30 %. Au cours des dix dernières années, les collections du MBAO ont rapidement grandi; plus de 20 000 œuvres y ont été ajoutés au cours des cinq dernières années. En plus de respecter les normes opérationnelles carboneutres, la galerie de 40 000 pieds carrés sur cinq étages sera assez dynamique pour exposer les œuvres des grands artistes modernes et contemporains d'aujourd'hui et répondre aux besoins des prochaines générations d'artistes utilisant plusieurs médiums.

Citations

« Les investissements comme celui qui a été annoncé aujourd'hui pour la galerie d'art moderne et contemporain Dani Reiss du Musée des beaux-arts de l'Ontario nous permettent de veiller à ce que notre infrastructure communautaire soit écoénergétique et écologique. Le gouvernement fédéral continuera à travailler avec ses partenaires pour minimiser l'impact sur l'environnement et construire des communautés durables. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La galerie d'art moderne et contemporain Dani Reiss est un bâtiment carboneutre de classe mondiale qui nous permettra d'exposer des œuvres extraordinaires provenant de diverses cultures. L'équipe responsable de son architecture, les donateurs et, maintenant, le gouvernement fédéral ont rallié leurs forces pour veiller à ce que le MBAO demeure un musée des beaux-arts mondial de premier plan. »

Stephan Jost, directeur de Michael and Sonja Koerner et chef de la direction du Musée des beaux-arts de l'Ontario

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 25 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois.

Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

