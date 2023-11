Une étude indépendante confirme que le transport maritime influe de façon décisive sur

le niveau de richesse et le développement de la région.

TORONTO, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Une nouvelle étude publiée en septembre 2023 par Martin Associates et intitulée Retombées économiques du transport maritime au Port de Toronto révèle qu'en 2022, la manutention de fret maritime au Port de Toronto a généré 463,5 millions de $ d'activité économique et 1 989 emplois en Ontario.

L'étude en question se base sur des données de 2022 et met en évidence l'intérêt économique que présente le Port de Toronto en tant qu'élément essentiel de l'infrastructure de transport et de la réussite économique de Toronto. Pas moins de 2 346 724 tonnes de marchandises ont transité par le Port de Toronto en 2022.

« Cette étude vient confirmer que le Port de Toronto est un moteur de l'économie, mais aussi un élément clé de l'infrastructure au sein de l'écosystème du transport de la région du Grand Toronto, a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto. Permettant aux entreprises de bénéficier d'une desserte maritime durable au cœur de la plus grande ville du Canada, le Port de Toronto est également un point d'entrée pour les navires de croisière et un centre d'activité pour l'industrie de la production cinématographique et télévisuelle, et se fond parfaitement dans l'emblématique secteur riverain de Toronto. »

Principales conclusions de l'étude :

L'étude portait exclusivement sur les retombées des activités liées au transit de marchandises par le Port de Toronto : ses résultats ne reflètent donc pas toute la diversité des activités du Port. Le Port de Toronto est également un port d'escale prisé des voyageurs effectuant des croisières dans la région des Grands Lacs. En 2023, il a d'ailleurs accueilli 54 bateaux de croisière transportant au total plus de 22 000 passagers - un record! Dans le cadre de l'initiative Croisière des Grands Lacs, lancée par la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent, il a été établi que l'activité de l'industrie des croisières dans la région des Grands Lacs a généré en 2022 une valeur économique de plus de 120 millions de $ US pour les ports et collectivités de la région. Le Port de Toronto soutient en outre l'industrie cinématographique de Toronto - un secteur qui pèse deux milliards de $ - en mettant un centre de production à la disposition d'acteurs de ce milieu tels que Cinespace et Netflix.

Rendez-vous sur le site Web de PortsToronto pour consulter le rapport complet, ou faites une visite virtuelle du Port de Toronto pour en apprendre davantage sur l'importance du rôle que joue ce dernier au sein du réseau de transport canadien, ainsi que sur les avantages que présente le transport maritime pour l'environnement.

À propos de l'étude

Ces résultats sont tirés d'une étude plus vaste publiée en juillet 2023 et intitulée Retombées économiques du transport maritime dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent, étude qui a permis de montrer que le passage de marchandises par les ports de la voie navigable des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent a généré 66,1 milliards de $ CAN d'activité économique et 355 000 emplois au Canada et aux États-Unis. En Ontario et au Québec, cela représente 12,5 milliards de $ CAN d'activité économique et 93 936 emplois. Ces résultats tiennent compte du transport de marchandises sur Grands Lacs, la Voie maritime du Saint-Laurent et le bas du Saint-Laurent.

Le rapport, intitulé Retombées économiques du transport maritime au Port de Toronto, met en évidence l'impact économique du passage de marchandises et de navires par le Port de Toronto. Cette étude basée sur des données de 2022 a été menée par Martin Associates, une firme d'experts-conseils renommée installée à Lancaster (Pennsylvanie). Martin Associates a réalisé cette analyse à la demande d'un consortium d'acteurs états-uniens et canadiens de l'industrie maritime des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Le comité directeur regroupait la Great Lakes St. Lawrence Seaway Development Corporation, la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, l'American Great Lakes Ports Association, la Chambre de commerce maritime, la Lake Carriers' Association et la Fédération maritime du Canada.

L'étude complète est disponible sur le site Web de la Chambre de commerce maritime.

À propos de Martin Associates

Martin Associates (John C. Martin Associates, LLC) est une firme d'experts-conseils en économie et en transport internationalement reconnue. Fondée en 1986 par John C. Martin, Martin Associates a depuis réalisé plus de 1 500 études économiques et de planification pour presque tous les ports des États-Unis et du Canada, ainsi que pour des ports de Chine, d'Europe, d'Irlande, d'Amérique du Sud et des Caraïbes.

À propos du Port de Toronto

Depuis 1793, le Port de Toronto est pour cette ville une véritable porte sur la voie maritime du Saint-Laurent ainsi que sur les ports maritimes du monde entier. Servant principalement d'installation pour les marchandises en vrac, le Port jouit d'un emplacement hors du commun à seulement quelques minutes du centre-ville de Toronto, et permet la livraison de marchandises provenant de pays lointains (Allemagne, Corée du Sud, Chine, Australie, Brésil et autres pays d'Amérique du Sud, etc.) et des États-Unis. En plus d'assurer la gestion des déplacements des navires dans le havre, PortsToronto détient et exploite les terminaux maritimes 51 et 52 ainsi que le terminal de croisière au sein du Port de Toronto.

Une visite virtuelle du Port de Toronto vous en apprendra davantage sur l'importance du rôle que joue ce dernier au sein du réseau de transport canadien, ainsi que sur les avantages que présente le transport maritime pour l'environnement.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 14 millions de $ dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

