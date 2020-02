Le Port de Toronto a réceptionné un volume record de 2,3 millions de tonnes métriques de marchandises en 2019

La meilleure année en 15 ans pour le Port de Toronto grâce à l'augmentation de 20 p. cent en navires de charge et de 112 p. cent en navires de croisières, et aux chargements de fret accrus

TORONTO, le 5 févr. 2020 /CNW/ - Ce fut une année record pour le Port de Toronto : en effet, quelque 2,3 millions de tonnes métriques de marchandises y ont transité en 2019, soit le plus important niveau de marchandises enregistré en 15 ans. Le Port a aussi connu une année record au chapitre de l'activité des navires de croisière, le nombre de ces navires à visiter Toronto ayant doublé en 2019. Cette année record, tant au chapitre des importations maritimes que de l'activité des croisières, souligne l'importance du rôle que joue le Port pour l'infrastructure économique de la ville.

Le nombre de navires ayant fait escale au Port de Toronto a augmenté de près de 20 p. cent : 213 navires ont visité le Port de Toronto en 2019 comparativement à 179 en 2018. Dans l'ensemble, 2 297 029 tonnes métriques de marchandises ont transité par le Port, débarquant directement au cœur de la ville du sel de voirie, du sucre, du ciment, des agrégats et de l'acier. L'industrie de la construction dans la région du Grand Toronto conservant sa cadence, les importations de ciment ont augmenté de près de 10 p. cent, plus de 656 000 tonnes métriques ayant été réceptionnées au Port de Toronto l'an dernier. Il a aussi enregistré ses plus importants volumes de sel en près de 15 ans, plus de 876 000 tonnes métriques ayant été importées. Quant aux importations de sucre d'Amérique centrale et du Sud, établies à environ 572 000 tonnes, elles ont conservé un niveau semblable à celui de 2018. Les produits en acier ayant transité par le Port (barres d'armature, bobines, tôles, poutres et maillage) ont totalisé plus de 44 000 tonnes métriques, et environ 14 000 tonnes métriques de ces marchandises ont été entreposées.

En 2019, le Port de Toronto a accueilli 36 navires ayant amené environ 12 000 visiteurs dans la ville, ce qui souligne l'importance croissante de l'industrie des croisières dans les Grands Lacs et son apport au secteur touristique torontois.

« Qu'il s'agisse de fournir du sel pour nos routes, du sucre pour le secteur des aliments et des boissons et le matériel essentiel comme le ciment et l'acier pour appuyer la prospère industrie de la construction de la région du Grand Toronto, les marchandises réceptionnées par le Port de Toronto font partie d'une importante chaîne d'approvisionnement qui soutient la plus grande ville du Canada, a déclaré Geoffrey Wilson, président-directeur général de PortsToronto. De plus, les activités de croisières au Port continuent d'avoir une incidence positive sur le tourisme, car de plus en plus de voyageurs traversent les Grands Lacs pour venir visiter Toronto. Depuis plus de 100 ans, le Port de Toronto sert de porte de la ville sur la Voie maritime du Saint-Laurent et sur les ports maritimes du monde entier. En 2020 et au-delà, il continuera de permettre aux entreprises canadiennes et internationales de transporter des marchandises et des personnes jusqu'au cœur de la ville de façon pratique, durable et rentable. »

Grâce à ses installations polyvalentes, le Port appuie également l'industrie cinématographique torontoise qui représente 2 milliards $ en offrant une plaque tournante de production aux géants de l'industrie comme Cinespace et Netflix. Cette utilisation complémentaire se déroule parallèlement aux opérations portuaires habituelles et permet d'utiliser pleinement les propriétés de PortsToronto.

Outre son incidence économique, l'augmentation des importations via le Port a également une incidence positive sur l'environnement, ainsi que sur la congestion routière : en effet, 2,3 millions de tonnes de marchandises ont été livrées par navire l'an dernier, ce qui a permis de retirer environ 54 000 camions de 40 tonnes des routes et autoroutes déjà congestionnées de Toronto.

À propos de PortsToronto (https://www.portstoronto.com/accueil.aspx)

Depuis 1793, le Port de Toronto est la porte de Toronto sur la Voie maritime du Saint-Laurent et sur les ports maritimes du monde entier. Servant principalement d'installation pour les marchandises en vrac, le Port jouit d'un emplacement unique à quelques minutes du centre-ville de Toronto, et permet l'acheminement de marchandises venant de pays aussi éloignés que l'Allemagne, la Corée du Sud, la Chine, le Brésil, l'Australie, l'Amérique du Sud et les États-Unis. En plus d'assurer la gestion des déplacements des navires dans le havre, PortsToronto détient et exploite les terminaux maritimes 51 et 52 ainsi que le terminal pour navires de croisière au sein du Port de Toronto.

Le Port de Toronto, l'un des plus grands ports intérieurs au Canada, se trouve sur la rive nord-ouest du lac Ontario. Situé à quelques minutes du cœur du centre-ville de Toronto, il procure un réseau continu de liens intermodaux efficients vers le transport routier, ferroviaire et aérien, ce qui en fait une infrastructure économique unique et essentielle. Les cargaisons qui ont transité par les terminaux maritimes du Port de Toronto ont généré 377,7 millions de dollars d'activité économique dans la province de l'Ontario en 2017. Le Port accueille également des navires de croisière et des passagers du monde entier au terminal pour navires de croisière.

Faites une visite virtuelle du Port de Toronto afin de découvrir le rôle important qu'il joue dans le réseau de transport canadien, et les avantages que présente le transport maritime pour l'environnement.

À propos de PortsToronto (https://www.portstoronto.com/accueil.aspx)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli 2,8 millions de passagers en 2018; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 12 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

SOURCE PortsToronto

Renseignements: Renseignements aux médias : Sarah Sutton, Gestionnaire, Communications et Relations gouvernementales, PortsToronto, Cell. : (647) 298-0544, Courriel : [email protected]