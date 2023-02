MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Le Port de Montréal a prévu 335 M$ dans son plan d'investissement sur les 5 prochaines années pour ses infrastructures sur l'île de Montréal. Ces investissements sont nécessaires pour consolider le statut du Port de Montréal en tant que plateforme de commerce au cœur du corridor stratégique du Saint-Laurent, soutenir la transition énergétique et favoriser la cohabitation harmonieuse avec la communauté avoisinante. L'annonce a été faite par Martin Imbleau, président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal (APM) ce matin lors d'une allocution au Forum Transport et logistique organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.

Au cours de son allocution intitulée Pour une chaîne logistique forte et décarbonée à partir de l'Est, le président-directeur général de l'APM, Martin Imbleau, a souligné le rôle et l'importance du Port de Montréal dans l'est de la métropole du Québec, et ce, dans une perspective à long terme. Alors qu'il s'approche de sa pleine capacité de manutention des conteneurs, le Port de Montréal souhaite investir massivement dans ses infrastructures sur l'île, qui s'étendent sur 26 km entre la Cité-du-Havre et l'est de l'île.

Ces investissements sont destinés à poursuivre quatre grands objectifs.

Développer et pérenniser les infrastructures portuaires pour accueillir la croissance des échanges commerciaux, au bénéfice des entreprises exportatrices et importatrices et, ultimement, des consommateurs.

Renforcer, optimiser et fluidifier la chaîne logistique du Grand Montréal, dans un contexte où les chaînes logistiques du pays ont été fragilisées au cours des deux dernières années par plusieurs facteurs, incluant la pénurie de main-d'œuvre, l'inflation, les problèmes d'approvisionnement et d'entreposage. Le Port de Montréal entend jouer un rôle stratégique pour renforcer la résilience et la performance de la chaîne d'approvisionnement.

Accélérer la décarbonation des activités portuaires et la transition énergétique. D'importantes initiatives ont déjà été déployées en ce sens par l'APM, notamment l'installation d'un système d'alimentation à l'électricité pour navires-hivernants et navires de croisières et l'électrification de sa flotte de véhicules de service. Les projets d'avenir incluent le déploiement à plus grande échelle de systèmes d'alimentation électrique ainsi que le développement de carburants verts.

Améliorer l'interface ville-port. Dans le sillage de récents projets d'amélioration de l'interface ville-port comme l'aménagement d'un talus paysager sur la rue Notre-Dame permettant de réduire les impacts visuels et sonores des activités portuaires et la plantation de 2000 arbres, le Port de Montréal souhaite investir 10 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la cohabitation des activités logistiques avec l'environnement urbain.

Les projets envisagés pour les cinq prochaines années à Montréal incluent notamment l'optimisation des sous-stations électriques, qui permettront au Port de répondre à la demande grandissante en énergie électrique, l'optimisation de la capacité ferroviaire, avec l'ajout de 6 km de voies ferrées afin d'améliorer la fluidité du transport par rail et les espaces d'entreposage, et la modernisation des quais pour accueillir les navires en toute sécurité.

« Nous souhaitons investir pour l'avenir de la chaîne logistique à partir de l'Est de Montréal, pour sa pérennité, son efficacité et son intégration harmonieuse dans le tissu urbain. Notre plus grand défi sera la décarbonation de notre économie et de la chaîne logistique. Le transport est le plus grand émetteur de GES du Québec et les statistiques ne s'améliorent pas ! La responsabilité que nous avons, en tant qu'acteur de cette industrie, est incontournable. L'Est de Montréal présente de belles opportunités. Il a été le berceau des activités portuaires. Il peut et doit soutenir la décarbonation de la chaîne logistique », a déclaré Martin Imbleau, président-directeur général de l'APM.

En parallèle, le Port de Montréal investira, avec son partenaire privé et le soutien des gouvernements, dans l'expansion portuaire à Contrecœur pour assurer que les infrastructures seront suffisantes pour les importateurs et exportateurs de tout le Québec.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

