MONTRÉAL, le 10 oct. 2023 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) est ravie de l'octroi de 150 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral pour son projet de terminal à conteneurs à Contrecœur. Cet investissement stratégique est un pas de géant pour améliorer la fluidité dans la chaîne d'approvisionnement au Canada.

Un projet d'avenir

L'APM salue cet octroi de 150 millions de dollars au projet Contrecœur dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) annoncé par le ministre des Transports et Lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez. Ce soutien financier du gouvernement fédéral vient confirmer l'importance stratégique du projet d'expansion à Contrecœur dans un contexte de croissance anticipée du secteur des conteneurs, afin de répondre aux besoins des importateurs, des exportateurs et des consommateurs. Rappelons que l'expansion des activités du Port de Montréal à Contrecœur a reçu en 2021 une déclaration de décision favorable du ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, permettant au projet d'aller de l'avant.

« Ce soutien financier du gouvernement fédéral est un message fort envers notre grand projet d'expansion à Contrecœur et l'avenir de l'écosystème logistique du corridor Saint-Laurent. Il nous permet d'amorcer les prochaines étapes avec confiance pour continuer d'assurer notre rôle essentiel de moteur économique durable au cœur de l'économie du Québec et du Canada », a ajouté Geneviève Deschamps, présidente-directrice générale par intérim de l'APM.

Une approche hybride

Le soutien financier annoncé par le ministre Rodriguez aujourd'hui permet notamment à l'APM de faire évoluer le modèle de réalisation du grand projet d'expansion sur la Rive-Sud de Montréal. Selon ce nouveau modèle, l'APM prendra en charge la responsabilité d'une partie de la réalisation du projet et met fin à l'appel d'offres en cours pour adopter un mode de réalisation plus agile.

La nouvelle approche préconisée par l'APM prévoit que les travaux du futur terminal seront effectués en mode hybride :

Les travaux en eau seront entièrement pris en charge par l'APM. L'APM agira à titre de maître d'œuvre de ce volet qui inclut la construction des quais et les travaux de dragage. La planification de ces travaux fera l'objet d'une démarche de type conception-construction collaborative (« CC collaborative ») avec une entreprise qui l'accompagnera pour ce volet pour les prochains 9 à 12 mois. Au terme de cette phase, l'APM attribuera les travaux en fonction de ses processus d'approvisionnement et présentera un calendrier de réalisation à jour pour ce volet des travaux.

L'APM agira à titre de maître d'œuvre de ce volet qui inclut la construction des quais et les travaux de dragage. La planification de ces travaux fera l'objet d'une démarche de type conception-construction collaborative (« CC collaborative ») avec une entreprise qui l'accompagnera pour ce volet pour les prochains 9 à 12 mois. Au terme de cette phase, l'APM attribuera les travaux en fonction de ses processus d'approvisionnement et présentera un calendrier de réalisation à jour pour ce volet des travaux. Les travaux terrestres et l'exploitation seront réalisés avec un partenaire privé. L'APM lancera un appel de propositions sur invitation au début de 2024 pour sélectionner un partenaire privé qui s'occupera de la construction du terminal (cour de conteneurs, bâtiments et services publics et connexion ferroviaire). Ce partenaire privé exploitera et entretiendra aussi le terminal sous une approche CCFEE (construction, conception, financement, entretien et exploitation). Les travaux en eau précédemment mentionnés sont exclus de ce volet.

Le processus d'approvisionnement CCFEE lancé en novembre 2021, qui comprenait à la fois les travaux de construction du terminal (travaux en eau et travaux terrestres) et son exploitation, a donc été annulé pour laisser place à ce nouveau mode de réalisation mieux adapté à la réalité d'aujourd'hui. En effet, les discussions avec les soumissionnaires n'ont pas permis de parvenir à un résultat jugé satisfaisant pour l'APM, notamment compte tenu de l'évolution des marchés, dont les taux d'intérêt et l'inflation, entre le début de l'appel de qualification en 2021 et aujourd'hui.

« Les équipes de l'APM poursuivent leurs efforts pour une planification rigoureuse du grand projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, un projet crucial pour la résilience des chaînes d'approvisionnement. Le nouveau mode d'approvisionnement mis de l'avant permet un contrôle plus efficace des risques, des travaux et des coûts dans le contexte d'aujourd'hui », a déclaré Geneviève Deschamps.

À propos de l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par l'Administration portuaire de Montréal il y a plus de 30 ans, a fait l'objet d'une planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne logistique du Québec et de l'est du Canada. Avec l'appui de la Banque de l'infrastructure du Canada et du gouvernement du Québec, le Port de Montréal et ses partenaires privés entendent y aménager un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP). Avantageusement située au cœur du principal bassin de consommateurs, d'importateurs et d'exportateurs du Québec et de l'est du Canada, proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur permettra de consolider les forces d'ici pour répondre efficacement aux besoins de demain. Ce projet renforcera, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, l'ensemble logistique de calibre mondial.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

SOURCE Port de Montréal

Renseignements: Renée Larouche, Directrice des communications, [email protected], Téléphone : 514 531-2410