Un nouvel espace pour se rapprocher du fleuve et découvrir le port et le paysage industriel

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) annonce l'aménagement d'une promenade urbaine le long de ses installations dans le secteur de la Cité-du-Havre. Le projet inclut un sentier piétonnier, une balustrade, des plantations, du mobilier urbain, ainsi que des panneaux informatifs sur les activités portuaires qu'il sera possible d'observer. Les travaux débutent fin septembre et devront être achevés début décembre. Cette promenade s'inscrit dans les objectifs du plan stratégique 2023-2027 de l'APM, qui prévoit des investissements de 10 M$ pour des projets d'amélioration de l'interface ville-port, ainsi que les objectifs de l'Agenda 2030 de l'Association internationale villes et ports (AIVP), dont le Port de Montréal est signataire.

Aménagement de la Promenade Bickerdike (Groupe CNW/Administration Portuaire de Montréal)

Détente et observation

Une promenade urbaine sera prochainement aménagée le long de l'avenue Pierre-Dupuy, dans le secteur de la Cité-du-Havre, près des installations portuaires du terminal Bickerdike.

Pour créer ce nouvel espace, une balustrade, du mobilier urbain, une station de réparation de vélos et des plantations d'arbres sont prévus afin d'offrir aux Montréalais et aux visiteurs de passage un espace de détente avec une vue privilégiée sur les installations portuaires et le secteur, du terminal Bickerdike au Vieux-Port (Grand Quai). La promenade, nommée Promenade Bickerdike en raison du terminal du même nom près de laquelle elle est située, comportera également plusieurs panneaux d'information pour documenter l'histoire et l'évolution du paysage urbain avoisinant. Ceux-ci incluent des informations variées sur les activités portuaires et sur l'héritage industriel du secteur.

Les travaux se déroulent de la fin septembre au début décembre 2023. Les plantations d'arbres et les travaux de finitions auront lieu au printemps 2024.

« Le Port de Montréal a eu un impact considérable sur l'histoire et l'évolution de la métropole et a contribué à façonner le paysage tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux Montréalais et visiteurs cet espace d'observation sur nos activités et d'améliorer l'espace urbain près de nos installations. Ce projet s'intègre dans une vision à long terme d'amélioration de l'interface ville-port et de développement de relations harmonieuses entre le Port de Montréal et la communauté avoisinante que nous avons consultée », a déclaré Geneviève Deschamps, présidente-directrice générale intérimaire de l'APM.

Aménager durablement le territoire

Représentant un investissement total de 2,5 M$, ce projet correspond à la volonté plus large de l'APM d'aménager son territoire de manière responsable, d'améliorer le paysage urbain aux abords de ses installations et de mieux faire connaître les activités portuaires auprès des citoyens. Plusieurs autres projets en ce sens ont été réalisés au fil des ans, notamment le talus végétalisé longeant la rue Notre-Dame près de la rue Sicard, un aménagement paysager près du pont d'étagement dans le secteur Viau, ainsi que le Grand Quai du Port de Montréal incluant le toit vert (Promenade d'Iberville), le Centre d'interprétation portuaire, la place des Commencements et la Tour du Port de Montréal.

« L'aménagement d'une promenade urbaine dans la Cité-du-Havre est directement en phase avec la vision de la Ville de Montréal pour le secteur Bridge-Bonaventure. Ce projet viendra non seulement améliorer l'expérience de déplacement actif dans le secteur, mais offrira aussi de nouveaux points de vue sur le fleuve, le Vieux-Port et, bien entendu, le riche patrimoine industriel et celui d'Expo 67 », a souligné Valérie Plante, mairesse de Montréal.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

