Le pont couvert McVetty-Mckenzie fait l'objet d'un avis d'intention de classement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

LINGWICK, QC, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'il signe un avis d'intention de classement pour le pont couvert McVetty-Mckenzie, dans le canton de Lingwick, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, en raison de ses valeurs historique, architecturale, technologique et sociale.

Il n'y a plus qu'une centaine de ponts couverts au Québec et le McVetty-Mckenzie en fait partie. Avec ses 2 travées et son tablier de plus de 60 mètres, il est le plus long pont couvert d'Estrie. Sur les plans architectural et technologique, il présente plusieurs particularités rares, dont des fermes d'un type ancien, le Town simple, et un parement de planches verticales à couvre-joint. Il constitue donc un témoin important du développement du canton de Lingwick et évoque plus largement le rôle de ce type de structure dans l'histoire de l'occupation du territoire et du développement des régions du Québec.

Bien que le pont soit fermé à la circulation automobile depuis 1979, la communauté de Lingwick en a fait un lieu d'ancrage. Au fil des ans, le pont et son terrain ont accueilli de nombreux événements, témoignant du même coup d'un désir de mettre en valeur et de redonner un usage à cet élément du patrimoine bâti de Lingwick.

Citations

« Le pont couvert McVetty-Mckenzie est l'un des 5 derniers ponts couverts de type Town simple au Québec. Il est donc important de le protéger, au bénéfice des Québécoises et des Québécois d'aujourd'hui et de demain. Aussi, je ne peux passer sous silence l'attachement et la fierté de la population locale pour cet élément incontournable de son patrimoine bâti. C'est un lieu de rassemblement pour la communauté de Lingwick et une attraction touristique de la région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le pont couvert McVetty-Mckenzie est un symbole fort des bâtisseurs et des artisans qui sont à l'origine du canton de Lingwick. Il est important de protéger le patrimoine bâti pour les générations futures et de perpétuer les activités qui s'y tiennent. »

François Jacques, député de Mégantic, président du caucus du gouvernement et président de séance

Faits saillants

Une proposition de classement pour le pont couvert McVetty-McKenzie a été soumise au Ministère en octobre 2023. Une évaluation de l'intérêt patrimonial a ensuite été réalisée, et c'est à la suite de cette évaluation que le ministre a pris la décision de signer l'avis d'intention de classement pour ce bien.

Le ministère de la Culture et des Communications a publié en 2023 une série de cahiers sur la méthode d'évaluation de l'intérêt des éléments du patrimoine culturel. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles : Intérêt patrimonial des éléments du patrimoine immatériel ; Intérêt patrimonial des immeubles et sites patrimoniaux; Intérêt patrimonial des objets, documents et ensembles patrimoniaux ; Intérêt patrimonial des personnages, événements et lieux historiques .



Lien connexe

Pont couvert McVetty-Mckenzie

