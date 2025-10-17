Le point de service de la SAAQ de Lebel-sur-Quévillon déménagera dans de nouveaux locaux en 2026

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Le Comité stratégique en développement économique de Lebel-sur-Quévillon (Comité 5000), la Municipalité de Lebel-sur-Quévillon et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annoncent qu'à compter de janvier 2026, le point de service de la SAAQ sera relocalisé à 223, place Quévillon.

La SAAQ a choisi d'offrir aux organismes locaux la possibilité d'assurer la prestation des services afin de maintenir une offre en région et, ainsi, de répondre aux besoins de la population locale.

Ce déménagement a pour but de maintenir des services de proximité et de rendre ceux-ci plus accessibles aux citoyennes et citoyens de la région. La relocalisation se fera en conformité avec les normes et les règles d'affichage de la SAAQ. La date d'ouverture officielle du nouveau point de service sera annoncée ultérieurement.

D'ici au transfert de responsabilité, Services Québec continuera à offrir les services à l'adresse actuelle. Veuillez prendre note que la clientèle sera accueillie sur rendez-vous seulement. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez consulter le site Web de la SAAQ à Prendre un rendez-vous dans un point de service ‒ SAAQ.

La SAAQ tient à rappeler que plusieurs transactions peuvent être effectuées par le biais des services en ligne. Un portail, accessible en tout temps, permet de gagner du temps en évitant les déplacements. De plus, il est possible d'effectuer ses paiements relatifs à son permis de conduire ou à l'immatriculation de son véhicule directement via son établissement financier.

Salle de presse ‒ SAAQ (gouv.qc.ca)

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Source : Relations médias SAAQ, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-454, saaq.gouv.qc.ca; Pour information : Comité stratégique en développement économique, Denis Lemoyne, Directeur général, 819-755-7508