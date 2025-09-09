LITTLE GOLD, YT, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Le point d'entrée de Little Gold Creek, au Yukon, doit fermer pour la saison le 15 septembre, à 19 h, heure du Pacifique.

En raison des conditions météorologiques hivernales rigoureuses, le point d'entrée de Little Gold Creek est ouvert en saison estivale et fonctionne du vendredi de la longue fin de semaine de la fête de Victoria au 15 septembre de chaque année. Les voyageurs peuvent utiliser le point d'entrée de Beaver Creek comme solution de rechange pendant la fermeture saisonnière.

Le point d'entrée de Little Gold Creek est situé à 105 km de Dawson City , sur la route Top of the World. C'est le poste frontalier le plus septentrional d'Amérique du Nord.

, sur la route Top of the World. C'est le poste frontalier le plus septentrional d'Amérique du Nord. Le point d'entrée de Little Gold Creek permet aux mineurs, aux touristes et aux résidents de la région qui voyagent entre l' Alaska et le Canada . Entre le 18 mai et le 7 septembre 2025, 10 169 voyageurs sont entrés au Canada par Little Gold Creek.

et le . Entre le 18 mai et le 7 septembre 2025, 10 169 voyageurs sont entrés au par Little Gold Creek. La réouverture du point d'entrée est prévue pour le 14 mai 2026. Les mauvaises conditions météorologiques sont un facteur important dans la région et peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du port. Les voyageurs doivent noter que pendant la saison estivale, l'heure au Yukon a une heure d'avance sur l'heure de l' Alaska . Les voyageurs sont invités à consulter le Répertoire des bureaux et des services de l'ASFC pour obtenir les renseignements les plus récents ou à composer le 1-800-461-9999.

