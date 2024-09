CALGARY, AB, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le point d'entrée de Chief Mountain fermera pour la saison le 30 septembre à compter de 18 heures, heure normale des Rocheuses (HNR). Il rouvrira au printemps 2025.

En raison de son altitude élevée et de ses hivers rigoureux, Chief Mountain n'est ouvert que de mai à septembre. Les voyageurs peuvent utiliser les points d'entrée de Carway, de Del Bonita ou de Coutts pendant la fermeture saisonnière.

Le point d'entrée de Chief Mountain (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Chief Mountain est situé le long de l'autoroute 6 de l'Alberta, à la limite du parc national des Lacs-Waterton. Situé à plus de 1 722 mètres d'altitude, Chief Mountain est le plus élevé de tous les postes frontaliers du Canada et a longtemps été considéré comme l'un des plus pittoresques du pays.

Pour plus d'informations, communiquez avec le service d'information sur la frontière en ligne ou appelez le 1-800-461-9999.

En bref

Le point d'entrée de Chief Mountain a accueilli 58 462 voyageurs au Canada pendant la saison 2024, des chiffres datant de la première semaine de septembre. Il s'agit d'une augmentation de plus de 2 400 voyageurs par rapport à l'année passée.

Avant de se rendre à la frontière terrestre, les voyageurs devraient consulter les pages Web de l'Agence des services frontaliers du Canada portant sur les temps d'attente à la frontière afin de connaître les temps d'attente approximatifs à certains points d'entrée.

Tous les voyageurs doivent déclarer leurs marchandises lorsqu'ils entrent au Canada . Les résidents de retour au pays doivent avoir à portée de main leurs reçus pour les biens achetés ou reçus à l'étranger. Nous vous encourageons à ne pas voyager avec des armes à feu, mais si vous décidez de le faire, n'oubliez pas de consulter le site Web de l'ASFC pour connaître les règles relatives à l'importation d'armes à feu et d'autres marchandises réglementées et prohibées

