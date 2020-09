TORONTO, le 3 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM) du Canada et la CIBC sont ravies d'annoncer un nouveau partenariat. La CIBC devient le plus récent partenaire de mission nationale de l'OMRM du Canada grâce à un engagement de trois ans pour aider les familles d'enfant malade à rester ensemble et près des centres de soin.

Le partenariat de mission nationale CIBC - OMRM offrira du soutien à 34 programmes de l'OMRM aux quatre coins du pays (16 Manoirs de l'OMRM, 17 Salles familiales de l'OMRM, 1 clinique mobile Ronald McDonald), et offrira 1 488 nuits de confort à des familles hébergées à l'OMRM chaque année.

« Nous sommes infiniment reconnaissants pour l'engagement de la CIBC à soutenir des familles d'enfant malade dans les collectivités du Canada, à un moment où le besoin n'a jamais été aussi grand, mentionne Kate Horton, directrice exécutive de l'OMRM du Canada. Malheureusement, les enfants continuent d'être malades pendant la COVID-19 et les familles doivent se déplacer pour obtenir les soins pour leurs enfants. L'OMRM essuie des pertes allant jusqu'à 40 % en financement en raison de la COVID-19, et ce partenariat offrira un soutien financier nécessaire et significatif pour appuyer plus de 26 000 familles au Canada que l'OMRM aide chaque année. »

Toutes les 20 minutes, une famille se présente au seuil de l'OMRM. Ainsi, l'année dernière, l'OMRM a dû refuser 3 000 familles faute de place. Grâce à ce partenariat, la CIBC devient l'un de sept partenaires de mission nationale de l'OMRM et se joint à un groupe d'entreprises de cœur qui sont unies dans leur engagement à soutenir des familles d'enfant malade dans les collectivités du Canada.

« La CIBC soutient depuis longtemps nos collectivités», dit Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, marque et affaires générales à la CIBC. «Pour nous, aider nos amis à l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald à étendre leur soutien local aux familles à travers le pays - en particulier en ce moment où le besoin de programmes de soins importants n'a jamais été aussi critique - nous rend fiers de pouvoir faire notre part pour aider l'OMRM à atteindre leur objectif de garder les familles ensemble.»

Afin de souligner ce nouveau partenariat, la CIBC fait parvenir des Biscuits de l'OMRM à tous les Manoirs de l'OMRM du pays, afin d'apporter un peu de joie dans la vie des familles pendant des périodes éprouvantes.

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Par ses programmes, le réseau de l'OMRM au Canada contribue à garder chaque année plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade et à leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Les 16 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 17 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Grâce à la Clinique mobile Ronald McDonald, les collectivités de l'Alberta reçoivent les soins médicaux de base qui ne sont pas facilement accessibles. Pour obtenir plus de renseignements au sujet de l'OMRM du Canada, visitez le site au omrm.ca.

Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, incluant des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et d'autres du secteur public. Unies sous l'initiative d'investissement communautaire Un pour tous , la Banque CIBC et son équipe s'engagent à se regrouper en vue d'aider les gens et les collectivités à réaliser leurs ambitions. En 2019, la Banque CIBC et son équipe ont investi 79 millions de dollars dans des organismes communautaires partout au Canada et aux États-Unis. Vous trouverez d' autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html .

