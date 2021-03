Le PLQ souhaite favoriser davantage la vaccination du personnel de la santé et des personnes vulnérables

QUÉBEC, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Opposition officielle tient à rappeler que la vaccination est un des éléments clés pour vaincre la pandémie de la COVID-19. La stratégie, qu'a adopté le gouvernement caquiste il y a de cela plusieurs semaines avec le Comité d'immunisation du Québec (CIQ), n'est plus à jour puisque le portrait a évolué depuis. En effet, le plan de match doit être bonifié puisque la majorité des résidents des CHSLD et des RPA sont vaccinés et que le gouvernement fédéral a annoncé l'arrivée de centaines de milliers de doses supplémentaires. C'est pourquoi, dans ce contexte, nous croyons qu'il est approprié de réfléchir, avec les experts de la santé publique, à trois de nos propositions :

Déployer tous les moyens possibles pour encourager la vaccination du personnel de la santé ; Mandater le CIQ pour qu'il puisse analyser la possibilité de revoir la stratégie de vaccination afin de considérer les personnes atteintes d'une pathologie à haut risque comme prioritaires ; S'assurer de mieux informer la population, particulièrement les personnes âgées et les communautés allophones, sur les modalités de la campagne de vaccination.

« Nous le savons, selon les informations qui circulent, le taux de vaccination du personnel de la santé demeure trop bas. C'est une situation inquiétante puisque le réseau a été un lieu important d'éclosions. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, doit s'y attarder. Il doit s'assurer d'identifier les préoccupations du personnel et d'y répondre. Des séances d'informations, par exemple, pourraient être tenues afin de les rassurer. Aussi, il faut penser aux personnes qui ont des pathologies à haut risque dont l'état de santé est fragile et qui sont à risque de complications si elles attrapent la COVID-19. La vaccination est un moyen pour minimiser leur risque d'hospitalisation. Au Parti libéral du Québec, nous souhaitons toutes et tous que la campagne de vaccination soit un réel succès, puisqu'il en va du rétablissement de notre société. »

Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Santé.

« La population doit être mieux informée sur les modalités de la campagne de vaccination, particulièrement les personnes âgées. Un arrimage plus étroit doit être fait avec les organismes communautaires, et ce, afin d'assurer leur accompagnement vers les lieux de vaccination. De plus, avec l'importante éclosion au CHSLD Lionel-Émond à Gatineau en raison du faible taux de travailleurs de l'établissement qui ont accepté de se faire vacciner, je crois qu'il faut tout faire pour allier nos efforts et travailler ensemble pour le bien des Québécoises et des Québécois. »

Monique Sauvé, députée de Fabre et porte-parole de l'opposition officielle pour les Aînés.

