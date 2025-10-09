Le PLQ s'oppose au dépôt du projet de constitution de Simon Jolin-Barrette

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Bien qu'elle soit en faveur de la création d'une constitution québécoise, l'opposition libérale a voté contre la saisie du projet de loi caquiste qui vise à instituer un tel cadre législatif, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale.

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice, André A. Morin, reproche au ministre Simon Jolin-Barrette de présenter un projet de loi, en toute fin de mandat, qui aurait dû faire l'objet d'une large consultation. Une position qui a été partagée, à plusieurs reprises, au cours des derniers jours par le chef de sa formation politique, Pablo Rodriguez.

La position du PLQ a toujours été claire quant à son appui à l'établissement d'une constitution du Québec, insiste le député de l'Acadie. Il rappelle d'ailleurs l'adoption d'une importante résolution en ce sens lors du plus récent Congrès des membres de son parti, à Lévis, en novembre 2024.

Citations :

« La constitution d'un État, c'est la loi fondamentale de celui-ci. Ce n'est pas un document qui peut être rédigé par un seul homme, sur un coin de table, et que l'on adopte à la va-vite pour des raisons électoralistes. Le processus de rédaction d'une constitution doit se faire dans le cadre d'une consultation large et transpartisane et c'est ce que nous demandons au gouvernement. On le sait, l'improvisation est devenue la norme, un véritable modus operandi, à la CAQ, mais cette fois, on pousse le bouchon beaucoup trop loin. »

- André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice et député de l'Acadie

« Au Parti libéral du Québec, il y a longtemps que nous sommes favorables à une constitution pour le Québec. Toutefois, c'est un projet qui doit appartenir aux Québécois, pas à un seul homme ou à un seul parti politique. Il doit faire l'objet d'une vaste consultation, dans toutes les régions du Québec, dans toutes les sphères de la société, incluant les Premières Nations. La constitution doit unir les Québécois, surtout pas les diviser. On mérite beaucoup mieux comme peuple. »

- Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec

