Le PLQ en tournée en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, sera présent en Abitibi-Témiscamingue, les 10 et 11 mars. Pour cette importante visite, le député de Pontiac, qui est aussi porte-parole en matière de forêts et d'agriculture, aura la chance d'être accompagné du chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard.

Ils profiteront de leur présence dans la région pour rencontrer de nombreux acteurs économiques, visiter des entreprises et organismes locaux et échanger avec plusieurs élus municipaux, à Val-d'Or, Malartic, Rouyn-Noranda, et Ville-Marie.

Les deux politiciens seront disponibles pour des entrevues.

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]; Earl Corales, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 514-967-2649, [email protected]