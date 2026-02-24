AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec
Nouvelles fournies parCabinet du chef de l'opposition officielle
24 févr, 2026, 18:23 ET
QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que M. André Fortin, chef parlementaire, tiendra un point de presse le mercredi 25 février 2026 à 8 h 00 en compagnie de M. Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.
|
DATE :
|
25 février 2026
|
HEURE :
|
8 h 00
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde
|
Assemblée nationale du Québec
SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle
Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications et attachée de presse d'André Fortin, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Earl M. Corales, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 514-967-2649, [email protected]
