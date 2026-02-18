/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec/
Nouvelles fournies parCabinet du chef de l'opposition officielle
18 févr, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note qu'André Fortin, chef parlementaire, tiendra un point de presse le mercredi 18 février 2026 à 8 h 40 en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.
|
DATE :
|
18 février 2026
|
HEURE :
|
8 h 40
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde
|
Assemblée nationale du Québec
SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle
Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications et attachée de presse d'André Fortin, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Earl M. Corales, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 514-967-2649, [email protected]
Partager cet article