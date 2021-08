Le PLQ demande de faire la lumière sur le processus - De nominations au Ministère de la Culture et des Communications

QUÉBEC, le 10 août 2021 /CNW Telbec/ - Devant les incertitudes soulevées par plusieurs intervenants du milieu culturel face à certaines nominations récentes relevant de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, le Parti libéral du Québec propose d'étudier un mandat d'initiative sur cette question dans le cadre de la Commission de la culture et de l'éducation. La demande, déposée par la porte-parole en matière de Culture et de communications, Mme Christine St-Pierre, vise à éclaircir le processus de récolte et d'analyse des candidatures ainsi qu'à s'assurer de l'indépendance des conseils d'administration dans celui-ci.

Rappelons que ce processus doit être mené sans intervention politique afin de maintenir la confiance du public dans les institutions publiques et de s'assurer que les candidats et candidates qui sont sélectionnés pour diriger les organismes ont toutes les compétences requises pour le faire. La nomination de Mme Marie Grégoire au poste de présidente-directrice générale de BAnQ et la possible nomination de M. Maka Kotto au poste de directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec sont deux exemples qui ont récemment soulevé des inquiétudes.

« Dans les dernières semaines, nous avons pu constater que la ministre Roy avait une manière très interventionniste de diriger les travaux des conseils d'administration des principaux organismes en culture pour pourvoir des postes importants. Nous sommes inquiets du voir que non seulement l'indépendance du processus semble avoir été affectée, mais qu'en plus certains critères d'embauche ont été modulés pour que candidats spécifiques soient considérés, sans égard pour leur expérience professionnelle et leur connaissance du milieu. C'est pourquoi il m'apparaît essentiel d'entendre les principaux intervenants rapidement afin de rassurer la population, d'assurer la crédibilité des personnes nommées et de nous assurer de la probité des processus de nomination. J'espère donc obtenir l'appui de mes collègues de la commission afin que nous puissions, de façon non partisane, nous pencher rapidement sur la question. La culture est au centre de notre identité québécoise, la situation doit être prise au sérieux. Nous verrons si les députés caquistes en pensent autant. »

Christine St-Pierre, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et communications

