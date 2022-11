Le planchodrome du parc Ahuntsic inauguré en présence de la planchiste olympienne Annie Guglia

MONTRÉAL, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est dans une atmosphère festive que l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a inauguré hier le planchodrome du parc Ahuntsic alors qu'Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et Nathalie Goulet, conseillère du district d'Ahuntsic, ont accueilli la planchiste olympienne Annie Guglia ainsi que plusieurs dizaines de jeunes et moins jeunes venus célébrer l'événement.

Un projet innovant et rassembleur

Ce projet est le fruit du travail d'un comité ad hoc initié en 2019. Ce comité était formé de citoyen(ne)s, de jeunes, de représentant(e)s d'organismes du quartier et de l'Association Skateboard Montréal, des équipes de l'arrondissement ainsi que de la planchiste olympienne Annie Guglia.

Les parties prenantes se sont penchées sur la conception d'un espace approprié aux besoins des adeptes, débutants ou aguerris, de la planche à roulettes, du patin à roues alignées, de la trottinette ou du BMX. L'objectif était de répondre notamment aux besoins identifiés lors des consultations citoyennes réalisées préalablement.

« Nous sommes très fières que le skatepark du parc Ahuntsic puisse enfin voir le jour. Il est le fruit du travail conjoint des jeunes, qui ont participé activement à sa conception et des équipes de l'arrondissement qui ont fait preuve d'ouverture et d'innovation. Je tiens à les remercier tous chaleureusement. Grâce à leur implication, cet espace répond aux besoins des passionné(e)s de sports à roulettes. Leur travail permet ainsi d'offrir à la population de tous les âges une installation de qualité où leur créativité pourra s'exprimer dans une atmosphère conviviale », a déclaré Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

« J'ai participé au processus de conception en faisant partie du comité de consultation pour le design du skatepark, mais je ne m'attendais pas à ce que le produit final soit aussi parfait! Tous les gens impliqués ont vraiment fait du beau travail. Le nouveau skatepark Ahuntsic est mon préféré au Canada, et je ne dis pas seulement ça parce que c'est celui de mon quartier. C'est un espace parfait pour accueillir tous les niveaux, de la première fois sur un skateboard à quelqu'un de calibre professionnel. Il est bien conceptualisé et bien construit », a exprimé Annie Guglia, olympienne et planchiste professionnelle.

Une structure bétonnée multifonctionnelle sécuritaire

La nouvelle structure, adaptée pour différents usages sportifs de tous les niveaux de difficulté, a été agrandie. Elle compte avec près de 1800 mètres carrés de béton armé et elle est dotée de nouveaux modules. Avec son mobilier de repos installé le long de l'installation, le skatepark compte aussi des zones de repos et de socialisation.

Cette nouvelle installation s'inscrit dans la foulée des consultations publiques tenues par l'arrondissement au cours des dernières années afin de réaménager le parc Ahuntsic dans son ensemble de manière harmonieuse et concertée.

Un investissement de 2,3 M$

Ce projet réalisé au coût de 2,3 M$ a été financé par le Programme décennal d'immobilisations (PDI) du Service des Grands Parcs, du Mont-Royal et des Sports, dans le cadre du Programme des installations sportives extérieures (PISE), ainsi que du PDI de l'arrondissement, dans le cadre du programme de réaménagement des parcs.

Ce planchodrome est un espace sportif qui va permettre aux jeunes et aux moins jeunes de profiter du parc Ahuntsic, un des plus beaux parcs de l'Île de Montréal.

