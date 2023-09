Le plan directeur contribue à protéger l'environnement et à établir des liens entre la population canadienne et des terres ancestrales inuit dans le nord du Labrador.

NAIN, NL, le 22 sept. 2023 Les parcs nationaux sont des portes d'entrée pour découvrir la nature, apprendre à son sujet et s'en rapprocher. Parcs Canada est un chef de file reconnu en matière de conservation et prend des mesures pour protéger les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation, et contribuer au rétablissement des espèces en péril.

Le plan directeur du Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga-parc national des Monts-Torngat a été déposé au Parlement aujourd'hui. Révisés tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur l'Agence Parcs Canada et guident la gestion des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Le nouveau plan du Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga-parc national des Monts-Torngat présente les stratégies clés suivantes :

Nouveaux rassemblements - De la mer au ciel : Parcs Canada peut aider ses partenaires à faire du camp de base une exploitation durable sur les plans financier, culturel et environnemental, afin qu'il puisse continuer à aider les visiteurs, les chercheurs, le Conseil de gestion coopérative, ainsi que les aînés et les jeunes inuit à se rapprocher de la terre et des histoires du parc, et à établir des liens entre eux.

gestion coopérative, ainsi que les aînés et les jeunes inuit à se rapprocher de la terre et des histoires du parc, et à établir des liens entre eux. Respecter nos engagements : Parcs Canada travaillera avec le gouvernement du Nunatsiavut, la Société Makivvik et le Conseil de gestion coopérative pour maintenir l'intégrité écologique et les valeurs du patrimoine culturel du parc, reconnaître et honorer le savoir inuit et le lien que les Inuit entretiennent avec la terre, ainsi qu'offrir des possibilités aux Inuit et aux entreprises inuit.

gestion coopérative pour maintenir l'intégrité écologique et les valeurs du patrimoine culturel du parc, reconnaître et honorer le savoir inuit et le lien que les Inuit entretiennent avec la terre, ainsi qu'offrir des possibilités aux Inuit et aux entreprises inuit. Transmettre l'histoire des Inuit - Le Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga à travers une lentille culturelle inuit : Transmettre l'histoire des Inuit est essentiel pour rapprocher les Inuit, les visiteurs et la population canadienne du Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga et pour favoriser la compréhension de l'importance culturelle et historique de ce territoire ancestral inuit. Le fait d'honorer le savoir inuit constituera un héritage vivant pour le parc. La diffusion des récits inuit auprès des visiteurs et des Canadiens et Canadiennes permettra de mieux comprendre et d'apprécier les raisons pour lesquelles le Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga est un lieu spécial.

Ce parc national est géré en coopération avec les Inuit du Nunavik (Québec) et les Inuit du Nunatsiavut (Labrador), lesquels ont participé à la préparation du plan directeur visant à définir l'orientation future de ce lieu patrimonial. Les partenaires, les intervenants et le public canadien ont également été mobilisés. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine naturel du Canada, mobilisera les Inuit et travaillera main dans la main avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de faire l'expérience et de découvrir notre environnement d'une manière nouvelle et innovante.

Le plan directeur est disponible sur le site Web de Parcs Canada. Pour apprendre davantage sur le Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga-parc national des Monts-Torngat, veuillez consulter la page parc national des Monts-Torngat

Citations

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour l'ensemble de la population canadienne. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, soutiennent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada sous toutes ses facettes. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du plan directeur du Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga-parc national des Monts-Torngat, qui contribuera à façonner l'avenir de ce lieu précieux. En tant que députée du Labrador, j'applaudis cet effort de collaboration visant à garantir que le Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga-parc national des Monts-Torngat continue de protéger notre patrimoine national commun et que les générations à venir puissent en profiter. »

Yvonne Jones

Députée du Labrador et secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires du Nord

« Le nouveau plan directeur est un cadre stratégique qui guidera Parcs Canada et les Inuit du Nunatsiavut et du Nunavik dans la gestion et l'exploitation du parc national au cours des dix prochaines années. Il a été élaboré dans l'esprit de coopération qui a caractérisé les relations entre le Conseil de gestion coopérative et Parcs Canada depuis la création du parc en 2005. Le plan directeur reflète les souhaits des Inuit du Nunatsiavut et du Nunavik de renouer avec les monts Torngat, qui sont leur terre ancestrale, de veiller à ce que le savoir des aînés soit transmis aux générations futures d'Inuit, de protéger ce territoire pour toujours et de faire connaître l'histoire inuit de Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga à la population canadienne pour les générations à venir. »

Martin Lougheed

Président, Conseil de gestion coopérative

Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga (parc national des Monts-Torngat)

Faits en bref

Le Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga-parc national des Monts-Torngat protège et met en valeur 9 700 km 2 de nature sauvage arctique spectaculaire et un magnifique paysage culturel inuit.

de nature sauvage arctique spectaculaire et un magnifique paysage culturel inuit. Les monts Torngat comptent parmi les montagnes les plus hautes et les plus accidentées de l'est de l'Amérique du Nord et constituent l'un des plus beaux littoraux du monde.

Le Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga-parc national des Monts-Torngat est le territoire ancestral des Inuit du Labrador et du Nunavik. Depuis des siècles, les Inuit voyagent et vivent parmi les fjords profonds, les montagnes imposantes et les larges vallées de cette terre, en suivant les voies migratoires de la baleine, de l'ours polaire et du caribou.

et du Nunavik. Depuis des siècles, les Inuit voyagent et vivent parmi les fjords profonds, les montagnes imposantes et les larges vallées de cette terre, en suivant les voies migratoires de la baleine, de l'ours polaire et du caribou. On trouve dans tout le parc des vestiges de l'histoire de l'humanité qui s'étend sur des milliers d'années. Les Inuit continuent d'utiliser cette zone pour la chasse, la pêche et les déplacements tout au long de l'année. Plus qu'une région sauvage, il s'agit d'une patrie inuit. C'est un endroit où les Inuit disent « Alianattuk », ce qui signifie « c'est un bon endroit où être ».

Les visiteurs ont l'occasion de découvrir ce paysage à couper le souffle en compagnie des Inuit. Les excursions dans le parc, qu'elles soient aériennes, maritimes ou pédestres, permettent aux visiteurs de mieux comprendre les liens qui existent entre la nature sauvage et majestueuse de cet endroit spécial et les traditions culturelles durables de ses habitants.

Le Tongait KakKasuangita SilakKijapvinga-parc national des Monts-Torngat accueille environ 500 visiteurs par an.

