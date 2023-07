Le plan contribue à préserver le patrimoine au Canada et à rapprocher la population canadienne de l'histoire de Kingston.

KINGSTON, ON, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux reflètent le patrimoine riche et varié du Canada et permettent à la population canadienne d'en apprendre davantage sur l'histoire diversifiée du pays. Le réseau des lieux patrimoniaux nationaux administrés par Parcs Canada représente ce que le Canada a de mieux à offrir et raconte qui nous sommes, y compris les histoires, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Le plan directeur du lieu historique national de la Villa-Bellevue a été déposé au Parlement aujourd'hui. Révisés tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur l'Agence Parcs Canada et guident la gestion des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Le nouveau plan pour la villa Bellevue décrit les stratégies clés suivantes :

Une compréhension évolutive de l'héritage de sir John A. Macdonald : engagement à mener un dialogue ouvert et permanent et à présenter un éventail de perspectives concernant le développement du Canada et le rôle de Macdonald à cet égard.

: engagement à mener un dialogue ouvert et permanent et à présenter un éventail de perspectives concernant le développement du et le rôle de Macdonald à cet égard. Un partenaire communautaire actif : accroître la participation du lieu aux événements communautaires et aux initiatives locales afin d'ouvrir la voie à de nouveaux partenariats et à une collaboration plus étroite.

Une expérience patrimoniale renouvelée : continuer à moderniser les expériences pour qu'elles soient plus accessibles à tous les publics cibles, et développer une nouvelle programmation, y compris des activités immersives.

Au cours de l'élaboration de ce nouveau plan directeur, Parcs Canada a également consulté les Mohawks de la baie de Quinte et les Mohawks d'Akwesasne, et a engagé la communauté autochtone urbaine de la région de Kingston à propos de l'orientation de la villa Bellevue. Un comité consultatif communautaire représentant la diversité de Kingston et de la société canadienne a également été constitué au cours de l'élaboration du nouveau plan directeur. Grâce à cet engagement, le lieu historique national de la Villa-Bellevue cherche à raconter des histoires plus vastes et plus inclusives en adoptant une approche engageante pour faire connaître l'histoire du Canada, y compris les périodes difficiles de son passé, par le biais de perspectives diverses, vastes et parfois complexes.

Le plan directeur de la villa Bellevue tient également compte des commentaires d'autres partenaires et intervenants, des résidents locaux et des visiteurs d'hier et d'aujourd'hui. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine culturel du Canada, sollicitera la participation des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de faire l'expérience de l'histoire, et de la découvrir, par des moyens nouveaux et innovants. Ce lieu raconte les multiples facettes de l'un des pères fondateurs du Canada, sir John A. Macdonald. La Confédération, les institutions canadiennes créées par Macdonald et les politiques adoptées par son gouvernement continuent de toucher et d'influencer la vie quotidienne des Canadiens et Canadiennes jusqu'à aujourd'hui.

Le plan directeur du lieu historique national de la Villa-Bellevue est disponible sur le site Web de Parcs Canada à l'adresse suivante : Planification de la gestion - Lieu historique national de la Villa-Bellevue (canada.ca). Pour apprendre davantage sur la villa Bellevue, veuillez consulter le site https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/on/bellevue.

« Parcs Canada a travaillé avec des membres des communautés autochtones, des intervenants et d'autres experts pour s'assurer que les répercussions des décisions prises et les institutions créées sous la direction de sir John A. Macdonald soient présentées à travers les points de vue de nombreuses voix. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du plan directeur du lieu historique national de la Villa-Bellevue, qui contribuera à façonner l'avenir de ce lieu précieux. En tant que député de Kingston et des Îles, je salue cet effort de collaboration visant à garantir que la villa Bellevue continue à refléter notre patrimoine commun et que les générations futures pourront en profiter. »

Mark Gerretsen

Secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes (Sénat) et député de Kingston et les Îles

« Sir John A. Macdonald fait partie intégrante de l'histoire du Canada et la villa Bellevue est un symbole historique de cette même histoire, mais nous avons besoin d'une image plus exhaustive de l'héritage de cet homme, une image qui englobe tout le monde. Nous continuerons à soutenir ce plan directeur, car le lieu historique national de la Villa-Bellevue s'efforce de démontrer son engagement à faire en sorte que tous les membres de cette société canadienne diversifiée puissent sentir et savoir que le rôle qu'ils ont joué dans cette histoire est fidèlement commémoré et raconté. »

Le comité consultatif communautaire de la Villa-Bellevue

Le lieu historique national de la Villa-Bellevue a été construit dans les années 1840 et a accueilli sir John A. Macdonald au début de sa carrière politique.

a accueilli sir au début de sa carrière politique. Le lieu est ouvert de la fin de semaine de la fête de la Reine en mai jusqu'à la fin de semaine de l'Action de grâce en octobre. La maison historique elle-même est fermée au public jusqu'en mai 2024 pour la rénovation intérieure des expositions. Le centre d'accueil des visiteurs et les terrains historiques du lieu demeurent ouverts et offrent de nombreuses possibilités d'explorer les récits inclusifs de l'héritage de sir John A. Macdonald .

. La villa Bellevue , située à l'ouest du centre-ville de Kingston , accueille environ 20 000 visiteurs par an.

, située à l'ouest du centre-ville de , accueille environ 20 000 visiteurs par an. Le gouvernement du Canada célèbre les familles en offrant aux jeunes de 17 ans et moins l'accès gratuit à tous les lieux administrés par Parcs Canada. Les lieux patrimoniaux sont une excellente façon pour les jeunes de faire l'expérience du plein air et d'en apprendre davantage au sujet de l'environnement et de l'histoire.

