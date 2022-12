Le plan contribue à préserver le patrimoine de notre nation et à rapprocher la population canadienne de l'histoire de la côte de la Colombie-Britannique.

COLWOOD, BC, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux témoignent du patrimoine riche et diversifié de notre nation et offrent la chance aux Canadiens et Canadiennes d'en apprendre davantage sur les diverses facettes de notre histoire. Le réseau de lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada représente ce que le Canada a de mieux à offrir et raconte des histoires sur qui nous sommes, y compris l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Le Plan directeur des lieux historiques nationaux Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard a été récemment déposé au Parlement. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur l'Agence Parcs Canada et orientent la gestion des parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation.

Le plan mis à jour des lieux historiques nationaux Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard décrit les objectifs clés suivants :

Conserver les paysages culturels -- S'appuyer sur l'établissement de relations, d'importants investissements dans l'infrastructure et des réussites continues pour conserver les ressources culturelles et naturelles.

-- S'appuyer sur l'établissement de relations, d'importants investissements dans l'infrastructure et des réussites continues pour conserver les ressources culturelles et naturelles. Travailler avec des partenaires -- Reconnaître l'intersection de diverses facettes de l'histoire aux lieux historiques et les occasions de collaborer avec d'autres pour communiquer un large éventail de récits à divers publics.

-- Reconnaître l'intersection de diverses facettes de l'histoire aux lieux historiques et les occasions de collaborer avec d'autres pour communiquer un large éventail de récits à divers publics. Accueillir les visiteurs -- En s'appuyant sur les mesures prises récemment pour évaluer les besoins des visiteurs, mettre à jour le matériel d'interprétation et présenter de nouvelles expériences aux visiteurs pour leur offrir une offre revitalisée.

De nombreux récits se côtoient en ces lieux historiques, révélant les rôles qu'ont joués ces endroits dans le passé : lieu spirituel pour les Premières Nations, fortification militaire, phare pour la navigation sécuritaire, espace de loisirs et réseau unique d'écosystèmes à protéger et à gérer. À l'avenir, Parcs Canada créera davantage d'occasions de faire participer les Premières Nations, les partenaires et les intervenants à la conservation, à la compréhension et à la mise ne valeur des récits sur ces lieux historiques.

Le plan directeur des lieux historiques nationaux Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard a été élaboré à l'issue de consultations avec des communautés des Premières Nations Songhees et Esquimalt, des résidents, des partenaires et des intervenants, ainsi que des visiteurs actuels et anciens. Grâce à ce plan, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine culturel du Canada, sollicitera la participation des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et stimulants.

Le plan directeur des lieux historiques nationaux Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à: https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/bc/fortroddhill/plan/politique-policy/developpement-development/plan. Pour en savoir plus sur les lieux historiques nationaux Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard, visitez le https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/bc/fortroddhill.

Citation

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour l'ensemble de la population canadienne. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, soutiennent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada sous tous ses aspects. Ce sont des endroits où d'innombrables Canadiennes et Canadiens ainsi que des visiteurs de partout dans le monde créent des liens avec l'histoire et découvrent la nature chaque jour. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration du plan directeur qui contribuera à façonner l'avenir de cet endroit précieux. En tant que ministre responsable de Parcs Canada, j'applaudis cet effort collectif pour garantir que les prochaines générations pourront profiter du Fort-Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Situés dans la partie sud-ouest du Canada , à l'ouest de Victoria (Colombie-Britannique), sur le territoire traditionnel des Premières Nations Songhees et Esquimalt , les lieux historiques nationaux Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard conservent et mettent en valeur le patrimoine militaire et maritime du Canada .

, à l'ouest de (Colombie-Britannique), sur le territoire traditionnel des Premières Nations Songhees et , les lieux historiques nationaux Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard conservent et mettent en valeur le patrimoine militaire et maritime du . Le lieu historique national Fort-Rodd Hill commémore le rôle des fortifications de Victoria - Esquimalt (1878-1956) dans la défense de Victoria et de la base navale d' Esquimalt et, par extension, dans la défense du Canada et de l'Empire britannique.

- (1878-1956) dans la défense de et de la base navale d' et, par extension, dans la défense du et de l'Empire britannique. Le lieu historique national du Phare-de-Fisgard commémore le rôle de l'endroit en tant que premier phare permanent sur la côte canadienne du Pacifique (achevé en 1860).

Les lieux historiques nationaux Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard reçoivent plus de 60 000 visiteurs par année en moyenne ( 2018-2022), et les visites annuelles se remettent rapidement des répercussions de la pandémie de COVID-19.

les visites annuelles se remettent rapidement des répercussions de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada célèbre les familles avec l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins. Les lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada constituent une excellente façon pour les Canadiens et Canadiennes de vivre des expériences de plein air et d'en apprendre davantage au sujet de leur environnement et de leur patrimoine.

Liens connexes

