Le plan contribue à préserver le patrimoine de notre nation et à rapprocher la population canadienne de l'histoire en Ontario

PETERBOROUGH, ON, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux témoignent du patrimoine riche et diversifié de notre nation et offre la chance aux Canadiens et Canadiennes d'en apprendre davantage sur les diverses facettes de notre histoire. Le réseau de lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada représente ce que le Canada a de mieux à offrir et raconte des histoires sur qui nous sommes, y compris l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Le plan directeur des lieux historiques nationaux de la Voie-Navigable-Trent-Severn et de l'Écluse-Ascenseur-de-Peterborough a été déposé au Parlement le 14 décembre. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur l'Agence Parcs Canada et orientent la gestion des lieux historiques nationaux, parcs nationaux et aires marines nationales de conservation.

Le nouveau plan directeur des lieux historiques nationaux de la Voie-Navigable-Trent-Severn et de l'Écluse-Ascenseur-de-Peterborough décrit les stratégies clés suivantes :

Faire de la voie navigable Trent-Severn une destination récréative de premier plan au Canada

voie navigable Trent-Severn une destination récréative de premier plan au Préserver, mettre en valeur et interpréter l'histoire, les techniques du génie et le milieu naturel riches et changeants de la voie navigable Trent-Severn

Gérer efficacement une voie navigable adaptée au XXIe siècle

Le plan directeur des lieux historiques nationaux de la Voie-Navigable-Trent-Severn et de l'Écluse-Ascenseur-de-Peterborough comprend des initiatives qui visent à renforcer la collaboration avec les communautés autochtones de la région et à intégrer leurs perspectives dans la mise en valeur du lieu et à la transmission du savoir.

Le plan directeur des lieux historiques nationaux de la Voie-Navigable-Trent-Severn et de l'Écluse-Ascenseur-de-Peterborough a été élaboré à l'issue de consultations avec des partenaires autochtones des Premières Nations signataires des traités Williams, des collectivités locales, des entreprises, l'industrie du tourisme, des groupes d'intérêts spéciaux, d'autres partenaires et intervenants, des résidents locaux ainsi que des visiteurs actuels et anciens. Grâce à ce plan, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine culturel du Canada, sollicitera la participation des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et stimulants.

Le plan directeur des lieux historiques nationaux de la Voie-Navigable-Trent-Severn et de l'Écluse-Ascenseur-de-Peterborough peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/on/trentsevern/info/plan/plan-2022. Pour en apprendre davantage sur la voie navigable Trent-Severn et l'écluse-ascenseur de Peterborough, veuillez consulter le site Web https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/on/trentsevern.

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour l'ensemble de la population canadienne. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, soutiennent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada sous tous ses aspects. Ce sont des endroits où d'innombrables Canadiennes et Canadiens ainsi que des visiteurs de partout dans le monde créent des liens avec l'histoire et découvrent la nature chaque jour. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration du plan directeur des lieux historiques nationaux de la Voie-Navigable-Trent-Severn et de l'Écluse-Ascenseur-de-Peterborough qui contribuera à façonner l'avenir de ces endroits précieux. En tant que ministre responsable de Parcs Canada, j'applaudis cet effort collectif pour garantir que les prochaines générations pourront profiter des lieux historiques nationaux de la Voie-Navigable-Trent-Severn et de l'Écluse-Ascenseur-de-Peterborough. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Le lieu historique de la Voie-Navigable-Trent-Severn met en valeur l'histoire de réalisations technologiques novatrices du XIX e et du début du XX e siècle, et témoigne de la place qu'occupe le Canada à l'avant-garde des développements techniques en hydrologie et en génie civil.

et du début du XX siècle, et témoigne de la place qu'occupe le à l'avant-garde des développements techniques en hydrologie et en génie civil. Construite en 1904, l'écluse-ascenseur de Peterborough a été désignée lieu historique national en 1979 en raison de son importance architecturale nationale. Il s'agit en effet de la plus haute écluse-ascenseur hydraulique au monde.

a été désignée lieu historique national en 1979 en raison de son importance architecturale nationale. Il s'agit en effet de la plus haute écluse-ascenseur hydraulique au monde. Chaque année, plus d'un million visiteurs terrestres et plus de 100 000 bateaux visitent des postes d'éclusages de la voie navigable Trent-Severn.

Le gouvernement du Canada célèbre les familles avec l'entrée gratuite à tous les sites administrés par Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins. Les lieux patrimoniaux constituent une excellente façon pour les jeunes de vivre des expériences de plein air et d'en apprendre davantage au sujet de leur environnement et de leur patrimoine.

