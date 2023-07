Le plan de croissance de WestJet prend son envol : la compagnie aérienne célèbre la connectivité à l'année entre Moncton et Calgary

La ligne aérienne réunit des partenaires et des leaders de la communauté pour discuter de l'importance de l'accès au transport aérien pour la région et de la croissance économique que cette accessibilité peut générer

MONCTON, NB, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Des intervenants clés de tout le Nouveau-Brunswick se sont joints à WestJet aujourd'hui pour célébrer l'horaire d'hiver de la compagnie aérienne, qui prolonge le service des routes intérieures principales de l'été à un service à l'année. Après la demande exceptionnelle et le succès de son service estival entre Moncton et Calgary, la compagnie aérienne continuera à offrir deux vols par semaine tout au long de l'année.

Yvon Lapierre, Maire, Ville de Dieppe; Courtney Burns, présidente-directrice générale de la Direction de l’Aéroport international du Grand Moncton, Inc., Andrew Gibbons, vice-président des affaires extérieures, WestJet; John Wishart, directeur général de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton (CCGM) (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Notre nouveau service à l'année entre Moncton et Calgary confirme notre engagement envers la ville de Moncton et la région environnante et celui d'améliorer la connectivité d'est en ouest du Canada », a déclaré Andrew Gibbons, vice-président des affaires extérieures de WestJet. « En prolongeant le service entre Moncton et Calgary tout au long de l'année, les économies de loisirs, de services de fret et d'affaires des deux villes se développeront comme jamais auparavant. »

Route Fréquence Jours de la semaine Calgary - Moncton 2 vols par semaine Mardi et jeudi Moncton - Calgary 2 vols par semaine Mardi et jeudi

Le nouvel investissement de WestJet à Moncton a été célébré aujourd'hui lors d'un événement spécial qui s'est tenu au centre-ville de Moncton, en compagnie de partenaires importants, dont Courtney Burns, présidente-directrice générale de la Direction de l'Aéroport international du Grand Moncton, Inc., John Wishart, directeur général de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton (CCGM) et Yvon Lapierre, Maire, Ville de Dieppe.

« Nous sommes ravis que WestJet ait annoncé qu'elle continuera son service sans escale entre Calgary et le Grand Moncton à longueur d'année, » a déclaré Courtney Burns, présidente-directrice générale de la Direction de l'Aéroport international du Grand Moncton, Inc. « Ces deux vols sans escale par semaine les mardis et jeudis permettront tant aux voyageurs d'affaires que d'agrément de découvrir en toute simplicité ce que chacune de ces superbes destinations a à offrir. »

Croissance du groupe WestJet au Canada atlantique

En tant que partie intégrante du groupe WestJet, Sunwing Airlines rehausse encore davantage les options de vols vers les destinations loisirs et les destinations soleil à travers le pays. Ensemble en tant que groupe WestJet, WestJet et Sunwing Airlines offriront le plus grand nombre de sièges à partir du Canada vers des destinations soleil populaires au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale cet hiver.

Dans le cadre de son horaire d'hiver récemment publié, Sunwing Airlines continue de mettre l'accent sur les racines de l'est de la marque de loisirs, en augmentant sa capacité dans le Canada atlantique de 26 % par rapport à 2022.

Citation additionnelle

« L'établissement d'un service permanent sans escale à longueur d'année entre le Grand Moncton et Calgary est une grande victoire pour notre communauté des affaires. Alors que notre région est en croissance, nous constatons une demande pour plus d'options de vols. La confiance de WestJet démontrée envers l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton rapportera à la ligne aérienne, à notre aéroport et à notre communauté. »

John Wishart , directeur général de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton (CCGM)

À propos de WestJet

En 27 ans de service aux Canadiens, WestJet a réduit de moitié les tarifs aériens et a fait augmenter de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations. Au fil des ans, elle est passée à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, rendez-vous à westjet.com.

Renseignements: Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]