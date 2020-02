Le Plan d'action numérique du MEES sur une mauvaise pente

MONTRÉAL, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et la Fédération des professionnèles (FP-CSN) s'inquiètent de la tangente prise par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d'action numérique. Il semble évident que le ministère en sous-estime les implications sur les relations de travail et se méprend sur le rôle des établissements d'enseignement supérieur au Québec.

Dans son appel de propositions lancé le 4 février auprès des directions des cégeps et des universités, le Ministère souhaite développer des cours en ligne ouverts massivement (CLOM), supposément « pour répondre à des besoins de formation à grande échelle ». Pour les fédérations, cet appel hors cadres et hors conventions collectives brûle les étapes quant à l'objectif et à la population visés, quant à l'implication du milieu et même quant à la pertinence de ces formations.

Le Ministère a déterminé quatre thématiques pour ces CLOM : la profession enseignante au 21e siècle, l'intelligence artificielle, le développement de la compétence numérique et la formation à distance. « Le choix des thématiques est plutôt étonnant, quant à nous, car il semble très loin des besoins prioritaires de développement des compétences à l'échelle provinciale. En quoi une formation sur l'intelligence artificielle ou sur la profession enseignante au 21e siècle pourrait-elle régler les problèmes actuels de pénurie de main-d'œuvre ? », questionne Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN. « C'est pourtant l'objectif de cette mesure du Plan d'action numérique. Cet appel du Ministère nous semble totalement improvisé. »

Des litiges à l'horizon

Bien que les fédérations partagent la nécessité de s'attaquer aux pénuries de main-d'œuvre et aux besoins importants de formation et de développement continus des compétences, elles croient que le projet du MEES suscitera une vive opposition.

Le Ministère exige que ces cours soient entièrement produits sous forme de ressources éducatives libres afin de rendre leur réutilisation et adaptation possibles. On semble ici oublier que personne n'est au-dessus des lois. Le Ministère ne peut pas rejeter du revers de la main les droits de suite et intellectuels inscrits dans les conventions collectives. L'idée de développer des cours en ligne accessibles à l'ensemble de la population demeure intéressante, mais cela nécessite qu'on le fasse avec précaution, en collaboration avec le milieu et en respectant la liberté académique ainsi que les instances de concertation auxquelles siègent les différentes catégories de personnel.

« Avec cet appel de propositions, le gouvernement cherche à imposer au milieu de l'enseignement supérieur une approche en tous points conforme aux manières de l'entreprise marchande : appel à la concurrence entre les ordres d'enseignement et entre les établissements, marchandisation de la formation, délais ridiculement courts », déplore Louise Briand, vice-présidente, secteur universitaire à la FP-CSN.

La FNEEQ et la FP demandent au Ministère de mettre fin immédiatement à cet appel de propositions et lui demandent d'inviter tous les acteurs du milieu à participer à une véritable réflexion sur la mise en œuvre du Plan d'action numérique en enseignement supérieur.

À propos

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

La Fédération des professionnèles est née en 1964 et compte un des plus larges éventails de disciplines et professions. Les syndicats qu'elle regroupe représentent 9000 professionnèles, techniciennes et techniciens œuvrant dans cinq grands secteurs : santé et services sociaux, éducation, organismes gouvernementaux, économie sociale et action communautaire, ainsi que le secteur privé. Dans le milieu universitaire, la FP-CSN représente les professeur.es de l'UQAM et de l'UQO, ainsi que les professionnèles de l'Université Concordia.

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Renseignements: Chu Anh Pham, conseillère aux communications à la FP-CSN, [email protected], 514 216-2017; Sonia Beauchamp, conseillère aux communications à la FNEEQ-CSN, [email protected], 514 971-0767

Liens connexes

http://www.fneeq.qc.ca