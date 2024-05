Le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec fera augmenter de 247 % la facture des PME

MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Les propriétaires de PME du Québec n'ont pas fini de mettre la main à la poche pour payer leur électricité. En effet, une étude de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) prévoit que les investissements massifs du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec auront comme impact d'augmenter leur facture d'électricité de 247 %.

Les estimations de la FCEI concluent que le plan d'Hydro-Québec entraînera des hausses tarifaires moyennes de 5,7 % pour l'ensemble des consommateurs sur la période 2025-2035. Considérant que le gouvernement du Québec limite à 3 % les augmentations annuelles pour les tarifs résidentiels et que les grands industriels n'ont pas à supporter leur part de l'inflation de l'électricité patrimoniale, tout indique que le coût à payer tombera dans la cour des PME, engendrant ainsi des hausses tarifaires moyennes de 8,6 % pour celles-ci entre 2025 et 2035.

« Les PME se retrouvent à supporter un fardeau disproportionné alors qu'elles sont sous haute tension. Non seulement elles sont encore affaiblies par leur endettement en raison de la pandémie, mais l'année 2023 a été très rude, les frappant de tous côtés par des augmentations de coûts. Ce nouveau choc tarifaire de 247 % sur une période de 10 ans va créer un désavantage compétitif pour les PME, et va limiter leur capacité à investir, à innover, et à rivaliser avec les grands acteurs industriels », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Il est urgent de revenir à la Régie de l'énergie et de régler l'interfinancement

En soustrayant Hydro-Québec à un examen annuel rigoureux par la Régie de l'énergie, le gouvernement a ouvert la voie à des augmentations tarifaires significatives pour les propriétaires de PME et surtout à la politisation des tarifs d'électricité. Au moment où le virage énergétique doit s'entreprendre, il est plus que temps de mettre des bases solides pour définir et adopter les décisions tarifaires. C'est pourquoi la Régie de l'énergie doit reprendre le rôle qu'elle jouait auparavant. D'ailleurs, environ 85 % des propriétaires de PME et 71 % de la population du Québec appuient le retour annuel d'Hydro-Québec sous la surveillance annuelle de la Régie de l'énergie.

De plus, en raison de l'interfinancement, les PME paient leurs tarifs d'électricité en moyenne de 18 % à 28 % plus cher que les coûts réellement encourus pour les desservir comparativement au secteur résidentiel (-14 %) et les grands industriels (entre 0 % et 13 %). Cette proportion ne fera qu'augmenter au cours des prochaines années en raison de la protection des tarifs résidentiels et des investissements majeurs de la société d'État. Dans une volonté d'établir une politique publique positive, équitable et tournée vers le futur, la FCEI croit que la Régie devrait être outillée pour adopter un plan à long terme afin de régler ce déséquilibre sans créer de choc tarifaire.

« Le Québec est à un tournant majeur. C'est d'autant plus important de bâtir des fondations solides pour assurer notre futur énergétique et économique. Ce n'est certainement pas en coupant les coins ronds et en acheminant toute la facture à nos PME qu'on va y arriver. J'invite le ministre de l'Énergie à intégrer trois actions névralgiques pour assurer l'adoption d'un plan gagnant : réhabiliter pleinement la Régie de l'énergie, réduire l'interfinancement et améliorer la générosité des programmes d'économie d'énergie. Nous avons besoin des PME pour construire le Québec de demain, assurons-nous de les propulser et non pas de les électrocuter. », conclut François Vincent.

