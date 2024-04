QUÉBEC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le Pignon Bleu accueillera plus d'enfants pour les repas servis sur place et pour les divers autres services rendus aux enfants et aux familles défavorisés de la ville de Québec grâce à l'investissement de plus de 2,3 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncé par l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom de l'honorable Sean Fraser, ce projet permettra au Pignon Bleu d'effectuer des rénovations majeures dans leur nouveau bâtiment de la rue Xi'an.

Une économie prospère a besoin d'investissements stratégiques dans les infrastructures vertes pour bâtir un avenir durable pour les Canadiens, avec un accès à de bons emplois, tout en limitant les répercussions sur l'environnement local.

Le financement permettra d'aménager le nouveau bâtiment en y construisant une nouvelle cuisine de production au rez-de-chaussée, des bureaux administratifs au 2e étage et des espace de rangement au sous-sol afin de maximiser l'utilisation des espace dans les locaux actuellement occupés par Le Pignon Bleu.

En plus du réaménagement complet de l'intérieur et de la réfection de l'enveloppe du bâtiment, le financement permettra de remplacer toutes les portes et fenêtres existantes et d'ajouter de nouvelles fenêtres afin d'augmenter l'apport de lumière naturelle.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois.

Au moyen d'améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et de nouvelles constructions dans des collectivités mal desservies, ces investissements aideront à garantir que les installations communautaires sont inclusives, accessibles et ont une longue durée de service, tout en aidant aussi le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Ce projet d'infrastructure vert est important autant pour la communauté que pour l'environnement. Grâce à cette contribution financière du gouvernement canadien, Le Pignon Bleu pourra continuer d'offrir, dans un bâtiment carboneutre, une sécurité alimentaire aux enfants et aux familles de la ville de Québec, aidant ainsi nos enfants à avoir le meilleur départ possible dans la vie. »»

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada

« La réalisation de la cuisine de production est le plus gros projet de l'histoire du Pignon Bleu. Ce nouveau bâtiment et ces nouvelles installations permettront de réunir l'ensemble des fonctions administratives de l'organisation et de regrouper les trois plateaux de travail différents en un même endroit, tout en triplant la capacité de production dans un contexte où les besoins sont grandissants. Le Pignon Bleu pourra ainsi intensifier sa mission auprès des enfants et des familles qui demeurent au cœur de nos actions. Au nom de mon organisation, je tiens à remercier très sincèrement l'ensemble des partenaires financiers privés et publics qui ont rendu possible la réalisation de ce projet, notamment le gouvernement fédéral. »

Roseline Roussel, directrice générale, Le Pignon Bleu

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 313 000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et Le Pignon Bleu contribue 2,7 millions.

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de 57 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 27.40 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-qc-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : (Médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Luc Samama, Conseiller en relations publiques, 418 576-0223, [email protected]