MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Selon la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME, publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'économie canadienne devrait afficher une croissance modeste au premier semestre de 2026.

Faits saillants du rapport Perspectives trimestrielles des PME, T1 2026 :

Selon les prévisions et estimations préparées par la FCEI en collaboration avec AppEco, l'économie canadienne a progressé de 1,6 % au T1 2026 et devrait croître de 1,6 % au T2. Le taux d'inflation basé sur l'indice des prix à la consommation (IPC) devrait s'établir autour de 2,9 % au T2 2026.

Après avoir baissé de façon continue l'année dernière, l'investissement privé devrait remonter de 3,1 % au T1 et de 2,9 % au T2.

Ce trimestre, une analyse spéciale révèle que les plans d'investissement des PME se rapprochent graduellement de leur moyenne historique. Cependant, dans un contexte où la confiance des entreprises indique un optimisme prudent, les propriétaires d'entreprise privilégient le maintien des activités plutôt que les projets d'expansion.

Le profil sectoriel sur les investissements indique qu'au moins les deux tiers des entreprises de chaque secteur prévoient d'investir dans la formation des employés. La grande majorité des PME dans la plupart des secteurs prévoient d'investir dans le marketing et la promotion, tandis qu'au moins la moitié envisagent des investissements dans des équipements et technologies n'utilisant pas l'IA.

Le taux de postes vacants du secteur privé s'est maintenu à 2,8 % au T1 2026, ce qui représente 391 300 postes à pourvoir.

Conclusion de Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche de la FCEI :

Alors que les tensions géopolitiques actuelles et la volatilité des prix du carburant exercent une pression sur les consommateurs et les entreprises, nous nous attendons à une reprise économique modeste au Canada au premier semestre de 2026. Cette croissance s'explique par une forte production pétrolière et gazière, ainsi que par une activité soutenue dans le secteur de la construction. Toutefois, les défis persistent, et des politiques favorables aux PME, telles que la suspension temporaire des taxes fédérales sur le carburant, pourraient apporter un soulagement nécessaire aux entreprises qui continuent de faire face à des coûts d'exploitation exorbitants.

Après avoir reculé pendant la majeure partie de 2025 et terminé l'année par une contraction globale de 1,7 %, les plans d'investissement des PME signalent un optimisme prudent. La plupart des entreprises se concentrent sur le maintien de leurs activités plutôt que sur des projets d'expansion majeurs, dans un contexte de coûts élevés, d'incertitude persistante et de demande plus faible.

À propos d'AppEco

AppEco est une firme de consultation spécialisée en analyse économique et stratégique. AppEco possède une expertise reconnue et livre des prestations de première qualité en économie appliquée : études d'impact économique, enquêtes et sondages, analyses avantages-coûts, modélisation, économétrie, tarification, etc. Elle a pour mission d'offrir des prestations utiles qui contribuent à la croissance et aux projets de ses clients. AppEco travaille avec des entreprises de toutes les tailles : PME, multinationales, administrations publiques et organismes sans but lucratif. Consultez appeco.ca/fr pour en savoir plus.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]