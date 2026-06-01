OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), a publié la déclaration suivante à propos de l'acceptation de la proposition finale de Postes Canada par les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) :

« Après des années de grèves et d'incertitude, les prochains mois s'annoncent plus prévisibles chez Postes Canada. C'est une bonne nouvelle. Il était temps. De nombreuses PME utilisent toujours Postes Canada pour envoyer du matériel promotionnel, des fonds d'une entreprise à une autre et des colis aux consommateurs dans tout le pays.

Le rapport de la commission d'enquête sur les relations de travail a réitéré ce que tout le monde sait depuis 10 ans : le modèle de Postes Canada ne fonctionne pas, et il faut adopter des réformes majeures si l'on veut espérer conserver ce service important pour de nombreuses PME. La FCEI se réjouit que le gouvernement ait enfin donné à Postes Canada l'opportunité de changer son modèle d'affaires.

Les réformes prévues à Postes Canada doivent être mises en œuvre rapidement afin que les services utilisés par les PME soient maintenus dans l'ensemble du pays. »

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, 514 817-0228, [email protected]