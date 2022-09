Le personnel scolaire des collèges de l'Ontario obtient des gains historiques dans une nouvelle convention collective

TORONTO, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Quinze mois après le début d'une ronde de négociations qui a donné lieu au plus grand mouvement de grève du zèle des professeurs dans l'histoire des collèges et universités du Canada, les négociations entre la division des professeurs des collèges de l'OPSEU/SEFPO et le College Employer Council (CEC) ont pris fin.

L'arbitre William Kaplan a accordé une nouvelle convention collective qui régira les conditions de travail du personnel scolaire des 24 collèges publics de l'Ontario jusqu'au 30 septembre, 2024, et qui comprend des améliorations importantes dans les domaines de l'équité et de la sécurité d'emploi pour le personnel scolaire précaire. La convention reconnaît également la nécessité de mettre à jour la formule de mesure de la charge de travail du corps professoral, vieille de 35 ans.

« Cette nouvelle convention collective apporte des gains importants par rapport à ce que l'employeur offrait pendant les négociations », a déclaré le coprésident de l'équipe de négociation du syndicat, Ravi Ramkissoonsingh. « Le manque d'intérêt de la CEC pour la négociation de ces questions importantes était clair dès le premier jour. Nous sommes heureux qu'un arbitre neutre ait accepté d'accorder les demandes raisonnables de nos membres, que la CEC a refusé d'accepter à plusieurs reprises. »

Cette ronde de négociations a été marquée par un passage massif aux cours en ligne pendant la pandémie et par les lois provinciales qui limitent la négociation collective libre et équitable des employés de la fonction publique.

« Malgré les contraintes inconstitutionnelles du projet de loi 124, cette ronde de négociations représente peut-être les gains les plus importants qu'une association de professeurs de l'enseignement postsecondaire ait obtenus en matière de négociation depuis le début de la pandémie », a déclaré JP Hornick, président de l'OPSEU/SEFPO. « Cette entente nous met clairement sur la voie de l'amélioration des conditions de travail du corps professoral du Collège de l'Ontario et des conditions d'apprentissage de ses étudiants. C'est un témoignage de ce que nos membres peuvent réaliser lorsqu'ils défendent leurs besoins et ceux de leurs étudiants. »

L'OPSEU/SEFPO représente environ 180 000 employés de l'Ontario. Sa division le personnel scolaire des collèges représente environ 14 000 professeurs, instructeurs, conseillers et bibliothécaires à temps plein et à charge partielle dans les 24 collèges publics de l'Ontario.

