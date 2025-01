TORONTO, le 8 janv. 2025 /CNW/ - Après plus de six mois de négociations, l'équipe de négociation représentant plus de 15 000 membres du personnel scolaire des collèges de l'Ontario a signé aujourd'hui une lettre d'accord qui prévoit des gains importants en matière d'avantages sociaux - en particulier pour leurs membres les plus précaires, qui représentent 75 % de la main-d'œuvre. Les deux parties restent dans l'impasse, mais elles ont convenu de renvoyer toutes les questions en suspens à la médiation-arbitrage. Par conséquent, les 24 collèges publics de l'Ontario éviteront de justesse une grève pendant cette période.

« Les conditions de travail des membres du personnel scolaire sont des conditions d'apprentissage pour la population étudiante. Avec un mandat de grève historique à l'appui et une organisation à l'échelle de la province, les membres du personnel scolaire ont envoyé le message clair que nous sommes prêts à nous lever pour protéger les deux », a déclaré Ravi Ramkissoonsingh, président de l'équipe de négociation des membres du personnel scolaire.

L'OPSEU/SEFPO, le syndicat représentant les membres du personnel scolaire des collèges, et le Conseil des employeurs des collèges (CEC), l'agent négociateur des 24 collèges publics de l'Ontario, se sont rencontrés au centre-ville de Toronto les 6 et 7 janvier dans le cadre d'une médiation. Un nouveau contrat pour les membres du personnel scolaire des collèges sera tranché à une autre date par l'arbitre William Kaplan.

Alors que des compressions dans la programmation et le personnel de première ligne sont annoncées, un collège après l'autre, par suite aux restrictions fédérales aux visas d'étudiantes et étudiants internationaux, le syndicat affirme que la lutte des membres du personnel scolaire pour sauver nos collèges n'est pas terminée - et qu'elle ne se limitera pas à la table de négociation.

« La population étudiante des collèges est réduite à des symboles du dollar à deux jambes pour la même raison que 75 % des membres du personnel scolaire sont précaires, travaillant d'un contrat à l'autre », a déclaré JP Hornick, qui assure la présidence de l'OPSEU/SEFPO. « C'est un modèle d'éducation d'entreprise qui dirige les frais de scolarité de la population étudiante loin de son éducation et vers les salaires en hausse des membres de l'administration des collège toujours plus nombreux et qui ne mettront jamais les pieds dans la salle de cours; ou bien vers des projets de vanité pour attirer les investisseurs. »

En prélude à une élection provinciale anticipée, tous les regards sont tournés vers Doug Ford pour son rôle de premier plan dans la fabrication de la crise dans nos collèges. Dans un rapport de 2021, la vérificatrice générale a déterminé que le ministère des Collèges et Universités n'avait pas « élaboré de plan stratégique pour le secteur afin d'atténuer le risque et les répercussions d'un déclin soudain des étudiants étrangers pour le secteur collégial, les étudiants et le gouvernement. »

« C'est la fin du programme en deux étapes de Ford : priver nos collèges publics de fonds publics et créer une dépendance à l'égard des revenus de la population étudiante internationale, qui est confrontée à des frais de scolarité scandaleux et à la crise d'accessibilité de l'Ontario à son arrivée », a souligné JP Hornick. « Et lorsque le plan aura fait faillite : amener les travailleuses et travailleurs et la population étudiante à manger le coût. »

« Le même gouvernement qui déclare fièrement que chaque dollar investi dans l'éducation postsecondaire rapporte 1,36 $ à la population ontarienne a placé l'Ontario au dernier rang des provinces pour le financement par étudiant », a ajouté JP Hornick. « Ce n'est pas seulement illogique, c'est irresponsable - M. Ford met en jeu l'avenir de l'Ontario. Il est temps que nous parions sur un avenir meilleur pour nos collèges; un avenir qui n'est pas truqué contre la population étudiante dès le départ. »

