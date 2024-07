Les travailleuses et travailleurs de la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa en grève se rassembleront à l'extérieur du ministère de financement : « Les licenciements, les compressions, c'est ce qu'il y a de pire : il est temps de donner la priorité aux enfants! »

OTTAWA, ON, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Jeudi matin, les travailleuses et travailleurs de la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa (SAEO) porteront leur combat pour l'avenir de l'agence ET l'état de la protection de l'enfance en Ontario devant leur bailleur de fonds : le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires. Sous un gouvernement qui donne la priorité aux intérêts des entreprises, ce ne sont pas seulement nos services publics qui sont attaqués - les enfants arrivent en dernier également.

Plus de 320 travailleuses et travailleurs de la SAEO - membres de la section locale 454 de l'OPSEU/SEFPO - entament une deuxième semaine en grève pour cause de détérioration des conditions provoquée par des contraintes croissantes de ressources. Des années de compressions et de sous-financement provincial ont mis à rude épreuve les sociétés d'aide à l'enfance de l'Ontario, dont 95 % sont actuellement déficitaires - forcées de diminuer année après année en raison de fermetures de sites et de licenciements massifs que les enfants et les familles que ce personnel soutient ne peuvent se permettre. Les demandes de dotation en personnel et la complexité des cas sont à la hausse, mais les travailleuses et travailleurs d'Ottawa manquent de ressources et sont les premiers à faire la queue lorsqu'il s'agit de prévoir des douzaines de mises à pied imminentes. D'autres compressions ne feront que rendre plus difficile la tache des travailleuses et travailleurs de maintenir l'unité familiale.

Donner la priorité aux enfants commence par financer adéquatement les sociétés d'aide à l'enfance afin que les travailleuses et travailleurs chargés de la protection de l'enfance soient équipés pour faire leur travail : assurer la sécurité des enfants.

PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS : Michele Thorn, présidente de la section locale 454 de l'OPSEU/SEFPO, qui représente plus de 320 travailleuses et travailleurs de la Société d'aide à l'enfance d'Ottawa; Chrisy Tremblay, travailleuse de la SAEO et membre du Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO; Joel Harden, député provincial d'Ottawa-Centre; Chandra Pasma, députée provinciale d'Ottawa-Ouest--Nepean; Stéphanie Plante, conseillère municipale, Ward 12 (Rideau-Vanier); Sean McKenny, président du Conseil du travail d'Ottawa et du district

ACTIVITÉ : Rassemblement communautaire à l'extérieur du ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires exigeant des soutiens financiers concrets pour répondre aux demandes de services des travailleuses et travailleurs de la protection de l'enfance qui travaille d'arrache-pied pour garder les enfants au sein de leur famille et dans leur collectivité.

EMPLACEMENT : 347, rue Preston, Ottawa - bureaux du ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires à Ottawa

DATE ET HEURE : 18 juillet 2024 à 10 h 30

SOURCE Ontario Public Service Employees Union (OPSEU/SEFPO)

