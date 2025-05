Le personnel de soutien de l'Aide juridique adopte un mandat de grève

MONTRÉAL, le 2 mai 2025 /CNW/ - Les huit syndicats CSN du Regroupement du personnel de soutien de l'Aide juridique se sont dotés d'un mandat de grève de 10 jours avec un appui à 87 %. En négociation depuis deux ans, les travailleuses et les travailleurs en ont assez de la lenteur du processus.

Maintenant que les syndicats ont obtenu un mandat de grève avec une bonne majorité, le comité de négociation syndical s'attend à un changement de ton de la partie patronale lundi à la prochaine séance de négociation. S'il n'y a pas d'avancées significatives de la part de l'employeur, ils sont prêts à déclencher la grève.

Pas d'avancées

En deux ans, il n'y a aucune avancée à la table de négociation. « L'employeur n'a démontré aucune ouverture à nos demandes qui sont pourtant raisonnables. Nous demandons, en gros, que nos conditions de travail soient appliquées équitablement à travers le Québec, et non pas selon le bon vouloir du gestionnaire local. C'est une question de justice. Nous voulons toutes et tous un horaire variable, une politique de télétravail appliquée de la même façon partout, une meilleure intégration des nouveaux salarié-es et la même définition des titres d'emploi partout », déclare Josée Désilets, présidente du regroupement.

Les séances de négociations sont trop peu nombreuses, selon le syndicat. Les travailleuses et les travailleurs se sentent négligés par le Conseil du trésor. Avec ce mandat, ils veulent démontrer leur détermination à améliorer leurs conditions de travail.

Fin de la discrimination

« Parce qu'ils sont des employé-es de bureau, ils n'ont pas les mêmes droits que les avocats. Pourquoi paie-t-on le stationnement des avocats, mais pas celui du personnel de soutien ? Pourquoi donne-t-on une prime d'éloignement aux avocats en région, mais pas au personnel de soutien ? C'est une question de justice et d'équité », croit Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

« Pool » de secrétaires

« À cause du gel d'embauche imposé par le gouvernement du Québec en novembre dernier, l'employeur veut mettre en place un bassin de secrétaires pour pallier les absences non remplacées. Mais personne n'en veut, même pas les avocates et les avocats avec qui elles travaillent. L'austérité ne doit pas se faire sur le dos du personnel de soutien », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Source : Julie Lampron-Lemire, Conseillère, 514 966-0710, [email protected]