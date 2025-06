Le personnel de l'aide juridique retourne en grève ce matin

MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le Regroupement des syndicats du personnel de soutien de l'aide juridique affilié à la CSN a décidé de déclencher la grève une seconde fois pour faire comprendre à l'employeur qu'il tient à ses demandes sectorielles et de rémunération.

« Notre vis-à-vis doit comprendre que dans une négociation, nous sommes deux. Il ne peut pas simplement dire non à nos demandes sectorielles. Ce n'est pas négocier, ça ! Nous lui avons clairement démontré notre volonté de régler, c'est à son tour de nous offrir les améliorations souhaitées à nos conditions de travail », affirme la présidente du Regroupement des syndicats du personnel de soutien de l'aide juridique, Josée Désilets.

Les salarié-es réclament, entre autres, une clause d'IPC dans leur convention collective comme elle a été offerte au secteur public, une prime pour les formatrices et formateurs et une prime pour l'usage d'une langue seconde. Des demandes sectorielles sont également sur la table : stationnement gratuit dans toutes les régions et une prime d'éloignement pour la Côte-Nord.

« L'employeur ne peut continuer ainsi et tenir pour acquis ses employé-es qui souhaitent juste améliorer leur sort. Il doit prendre acte de leurs besoins et y répondre positivement », souligne Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

« Ce retour à la grève ce matin devrait faire comprendre à la partie patronale que les salarié-es sont déterminés comme jamais à obtenir des améliorations à leurs conditions de travail. L'employeur devrait être sensible aux demandes légitimes du personnel qui fait fonctionner l'aide juridique au quotidien », conclut la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

À propos

Le Regroupement des syndicats du personnel de soutien de l'aide juridique rassemble huit syndicats affiliés à la CSN, qui représentent environ 300 travailleurs et travailleurs dans différentes régions du Québec. Il est affilié à la FEESP-CSN, laquelle regroupe 65 000 membres répartis dans 425 syndicats dans les services publics et parapublics.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Source : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Julie Lampron-Lemire, Conseillère en communication, 514 966-0710, [email protected]