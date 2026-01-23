TORONTO et MONTRÉAL, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Les membres d'Unifor des unités de négociation du personnel de bureau de Bell ont ratifié une nouvelle convention collective de quatre ans avec Bell. Cette convention, en vigueur du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2029, prévoit des augmentations salariales, une meilleure protection de l'emploi, des dispositions relatives au télétravail et un nouveau modèle de surveillance pour gérer les effets de l'intelligence artificielle au travail.

« Cette convention témoigne de la force et du professionnalisme de notre personnel de bureau de Bell, a déclaré Lana Payne, présidente du syndicat national Unifor. Je suis très fière du comité de négociation qui, malgré un contexte difficile, a réussi à obtenir à la fois des gains financiers immédiats et des mesures essentielles de protection au travail, notamment en introduisant des dispositions contractuelles novatrices pour traiter la question de l'IA. »

La nouvelle convention, qui couvre 3 000 membres des sections locales 6000, 6001, 6003, 8284, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008 et 37, prévoit une augmentation salariale de 2,7 % pour chaque année de la convention avec effet rétroactif au 1er décembre 2025, ainsi que le maintien de la politique Workways de Bell pendant toute la durée du contrat, garantissant ainsi la protection du travail à distance. La convention a également permis de créer un comité mixte sur l'intelligence artificielle, chargé d'examiner son introduction sur le lieu de travail, ainsi que de renforcer les exigences en matière de consultation pour tout changement technologique.

« Cette entente démontre clairement que, même dans un contexte de changements technologiques rapides, il est possible de protéger les emplois et d'améliorer les conditions de travail grâce à une négociation collective efficace, a indiqué Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. La détermination sans faille de nos membres chez Bell, nous a permis d'obtenir un résultat qui assure la stabilité, des augmentations salariales et un cadre essentiel pour l'introduction de l'IA. »

