MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Transat est fière d'annoncer le lancement de forfaits et d'hôtels à la carte sur la destination du Pérou, nouvellement offerte par Air Transat. Cette offre additionnelle ravira les adeptes de voyages en simplifiant l'organisation de leurs séjours grâce aux recommandations expertes de Transat. Rappelons également que les vols d'Air Transat vers Lima, offerts dès décembre*, seront disponibles à l'année au départ de Montréal et Toronto.

« Avec l'intégration d'options d'hébergement à notre offre au Pérou, nous poursuivons notre engagement à enrichir l'expérience de voyage de notre clientèle, mentionne Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing chez Transat. Ces nouveautés s'inscrivent dans notre désir de faciliter l'accès aux merveilles et aux charmes uniques de l'Amérique du Sud. Ainsi, les voyageuses et voyageurs pourront explorer librement les attraits incontournables du Pérou en ayant la paix d'esprit de séjourner chez l'un de nos partenaires hôteliers soigneusement sélectionnés. »

Transat proposera des forfaits tout-inclus chez une sélection de partenaires hôteliers à Lima ainsi que des hôtels à la carte à Aguas Calientes, Cusco, Urubamba et Puno. De plus, la compagnie offrira sous peu une variété d'excursions dans diverses régions du Pérou.

Des vols vers Lima à l'année pour une plus grande flexibilité

Air Transat proposera des vols directs à l'année vers Lima au départ de Toronto à raison de deux fois par semaine, soit les mercredis et samedis, et au départ de Montréal, à raison d'une fois par semaine, soit les vendredis. Les premiers départs auront lieu le 20 et 22 décembre 2023 depuis Toronto et Montréal respectivement.

Sur ce vol long-courrier, Air Transat offrira des services en vol similaires à ceux inclus lors des vols vers l'Europe. Ceux-ci comprennent, entre autres, le service d'un repas chaud et d'une collation.

Ces vols seront opérés avec des appareils de nouvelle génération Airbus A321LR dotés d'une cabine spacieuse, de systèmes de divertissement de pointe intégrés aux sièges et affichant le plus bas niveau de consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre (CO 2 et NO x ) de leur catégorie.



* Sous réserve des approbations gouvernementales.

À propos de Transat

Fondée à Montréal il y a plus de 35 ans, Transat est un joueur phare du voyage, particulièrement comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Transat est certifiée Travelife depuis 2018. (TSX : TRZ) www.transat.com

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Air Transat, Marie-Christine Pouliot, Conseillère principale, relations publiques et marketing, [email protected]