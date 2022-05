Le PAVQ : une aide financière pour les Québécois.e.s atteint.e.s de cancer en situation de vulnérabilité

Destiné aux personnes en situation de vulnérabilité, le Programme d'aide à la vie quotidienne (PAVQ) permettra à un plus grand nombre de Québécois.e.s sous le seuil de faible revenu de se concentrer davantage sur leur guérison que sur leur fardeau financier : quels que soient le type ou stade de cancer, le lieu de résidence au Québec et l'âge du bénéficiaire potentiel.

Le PAVQ, unique programme de dernier recours au Québec, vise à favoriser la qualité de vie et le maintien du bien-être de personnes diagnostiquées. Il s'agit également d'une ressource supplémentaire pour tous les intervenants en oncologie du réseau de la santé, offrant ainsi une alternative de soutien adéquat aux patients du Québec. Les patients non admissibles à un autre programme d'aide financière pourront s'adresser directement au travailleur social ou à l'intervenant en oncologie de leur établissement de santé pour bénéficier du programme.

Nouveau jalon dans la richesse de ses programmes et services, ce projet s'inscrit également dans la continuité du plan stratégique de la Fondation : Être plus près du monde. Ainsi, cette initiative de dernier recours permettra d'aller à la rencontre des personnes là où elles en ont le plus besoin en moment de nécessité et par le moyen le plus approprié.

« Nous sommes fiers de lancer cette importante initiative qui répondra à un besoin criant en raison des faibles revenus et nombreuses dépenses imprévues en matière de soins de santé. Nous transformons une fois de plus le paysage des soins de santé en offrant un programme indispensable aux personnes qui font face au cancer et en situation de vulnérabilité, partout au Québec. Personne ne devrait être obligé de choisir entre sa santé physique, mentale et financière. » Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

