Le Patin Libre reçoit le Prix du CALQ pour la meilleure tournée internationale

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de remettre le Prix de la meilleure tournée internationale à la compagnie Le Patin Libre pour sa tournée des spectacles Murmuration et Threshold al-fresco. Cette récompense, assortie d'un montant de 10 000 $, a été remise par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international du CALQ, lors du spectacle d'ouverture de la 21e Biennale CINARS.

Le Patin Libre remporte le Prix du CALQ pour la meilleure tournée internationale 2024. © photo : Rolline Laporte (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Le comité de sélection a été impressionné par le caractère audacieux et non conventionnel de la tournée des spectacles Murmuration et Threshold al-fresco, ainsi que par l'excellente capacité du Patin Libre à se déployer dans des contextes sociaux et géographiques variés. En alliant le développement de nouveaux publics à celui de partenariats riches et fructueux, cette tournée bien menée renouvelle les modes de collaboration et de diffusion. Elle a permis à la compagnie de réussir le brillant pari de rapprocher les œuvres du public tout en ouvrant de nouveaux débouchés pour l'avenir », a mentionné André Racette.

La tournée de Murmuration et Threshold al-fresco de Patin Libre

Composée de 26 représentations publiques dans treize grandes villes de cinq pays, la tournée internationale des spectacles Murmuration et Threshold al-fresco du Patin Libre a touché en un seul aller-retour transatlantique plusieurs milliers de spectateurs et spectatrices en plus d'aller à la rencontre de publics variés et néophytes. La qualité et l'accessibilité des spectacles présentés durant la tournée ont suscité l'admiration de plusieurs diffuseurs internationaux prestigieux tels le Dansnat Sverige en Suède, la Biennale de Venise en Italie, mais également plusieurs diffuseurs hors du réseau artistique habituel telle l'iconique patinoire saisonnière de Bryant Park à New York ou encore le diffuseur Next Stage Arts au Vermont. En déployant ses créations dans des espaces qui y sont moins traditionnellement consacrés, la tournée a permis à la compagnie de créer des opportunités de diffusion complètement nouvelles avec des diffuseurs variés. Avec ses 19 activités de développement des publics, la tournée a également pu contribuer à créer de solides ponts entre différentes communautés et collaborateurs, permettant à ce projet de grande ampleur de se déployer avec une grande efficacité de moyens.

Le Patin Libre

Fondé en 2005 par d'anciens patineurs et patineuses de haut niveau, Le Patin Libre est une compagnie montréalaise de patinage contemporain. Combinant la virtuosité athlétique du patinage, la créativité de la danse contemporaine et l'énergie des danses urbaines, Le Patin Libre est né du désir de transformer l'athlétisme en un moyen d'expression libre. Loin des stéréotypes et des paillettes, les créations du Patin Libre proposent de réelles œuvres d'auteurs qui exploitent les possibilités scéniques et chorégraphiques inouïes de la glisse. En choisissant de s'affranchir des conventions du patinage traditionnel, Le Patin Libre présente un nouveau genre de patinage alliant un style unique à une vitesse, une précision et une virtuosité qui l'ont conduit à se produire sur les scènes du monde entier.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil souhaite démontrer son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Liens :

Le Patin Libre

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Biennale CINARS 2024

Tous les lauréats aux prix du CALQ

Bande-annonce du spectacle Murmuration

Bande-annonce du spectacle Threshold al-fresco

