Le Parti libéral fait adopter une motion à l'unanimité pour contrer l'insécurité alimentaire

QUÉBEC, le 9 avril 2025 /CNW/ - Une motion de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire, Désirée McGraw, demandant de poursuivre les efforts et les investissements dans des mesures visant à lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire a été adoptée à l'unanimité, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale.

La motion de la députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce souligne que le visage de l'insécurité alimentaire a bien changé, depuis quelques années, alors que de plus en plus de travailleurs à temps plein font appel aux comptoirs de distribution alimentaire. Ce recours accru aux banques alimentaires est la conséquence d'une précarisation économique qui s'étend à de plus en plus de Québécois et de Québécoises dans un contexte de forte inflation, entraînant une hausse importante du coût de la vie, estime Mme McGraw.

« Comme société, on ne peut tolérer qu'il y ait, en 2025, près de 3 millions de demandes par mois dans les banques alimentaires au Québec. Le fait que 20 % de ces demandes proviennent de travailleurs représente un échec économique majeur sous la CAQ. L'insécurité alimentaire, qui touche maintenant 15,7% des ménages québécois, atteint des sommets, alors que le contexte économique préoccupant laisse envisager des jours encore plus difficiles. Les demandes se multiplient, les besoins sont à la fois plus grands et plus variés. On comprend que la précarité alimentaire ne pourra pas être réglée par les banques alimentaires. Je me réjouis que l'ensemble des parlementaires reconnaissent l'ampleur du problème et se soient rangés en faveur de notre motion qui vise à réduire le recours à l'aide alimentaire à travers des mesures structurantes. C'est un pas dans la bonne direction. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

