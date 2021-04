Le Parti libéral du Québec réagit à l'annonce de la reprise du Pont de Québec par le gouvernement fédéral

QUÉBEC, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour la Capitale-Nationale, Mme Marwah Rizqy, ainsi que le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports, M. Enrico Ciccone, ont pris acte de l'annonce du gouvernement fédéral de rapatrier, sous son aile, le Pont de Québec.

« Le Pont de Québec est non seulement une voie de transport qui permet la circulation entre la Rive-Nord et la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent, mais aussi un symbole distinctif de notre Capitale-Nationale. Il était donc nécessaire de trouver des solutions pour son maintien en bon état. Cela faisait des années que nous demandions au gouvernement fédéral de prendre ses responsabilités face à cette infrastructure stratégique pour la région ; il s'agit donc à première vue d'une bonne nouvelle. Nous espérons que l'intention du gouvernement fédéral de rapatrier sous son aile le Pont de Québec s'accompagnera des investissements nécessaires pour pleinement réaliser son entretien et sa peinture. Nous demeurerons vigilants sur cet aspect du dossier. »

Marwah Rizqy, porte-parole de l'opposition officielle pour la Capitale-Nationale et Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports

