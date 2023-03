Le Parti libéral du Québec propose une nouvelle mesure pour aider les aînés

QUÉBEC, le 3 mars 2023 /CNW/ - Pour aider les personnes aînées à faire face à la hausse du coût de la vie et à demeurer plus longtemps dans leur maison, le Parti libéral du Québec veut permettre aux municipalités qui le désirent de se doter d'un programme de report de taxes foncières sur demande, pour les aînés de 65 ans et plus à faible revenu.

Il s'agit donc de modifier la loi pour que les municipalités québécoises, à l'instar des municipalités de huit autres provinces canadiennes, puissent se doter d'un tel programme si elles le désirent. Concrètement, une personne de 65 ans et plus à faible revenu pourrait présenter une demande à sa municipalité pour faire reporter une partie du paiement de son impôt foncier jusqu'au moment où il y aurait transfert ou vente de sa propriété.

Il s'agit d'une solution tangible pour permettre à ces aînés de se débloquer une marge de manœuvre lorsqu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts.

Soulignons qu'une motion a été adoptée à l'unanimité à la Ville de Montréal afin de demander au gouvernement du Québec de lui permettre d'offrir un tel programme. Il s'agissait d'ailleurs d'une demande de l'Union des municipalités du Québec en 2019.

Cette annonce vient compléter un bouquet de mesures proposées par le Parti libéral du Québec pour les aînés, à savoir :

« Allocation aînés » de 2 000 $ pour les aînés de 70 ans et plus qui demeurent à domicile et gagnant moins de 50 000 $ par année ;

Accès au transport en commun gratuit à partir de 65 ans ;

Meilleur financement des organismes communautaires œuvrant en soutien à domicile ;

œuvrant Déploiement des soins intensifs à domicile sur l'ensemble du territoire.

Citations :

« Collectivement, il est grand temps que l'on s'occupe mieux des aînés au Québec. Alors que la CAQ ne semble pas préoccupée par le fait que les aînés sont durement touchés par l'inflation, au Parti libéral du Québec, nous croyons que tous ceux qui ont bâti le Québec méritent de vivre dignement. C'est pourquoi nous proposons des mesures concrètes pour leur permettre de joindre les deux bouts. Puisque tout augmente sauf leurs revenus, les aînés méritent de respirer un peu. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

« Nous l'avons toujours dit : la meilleure maison des aînés, c'est la leur. Les mesures durables que nous mettons de l'avant pourraient permettre à des milliers d'aînés de demeurer chez eux plus longtemps tout en vivant dignement. C'est d'ailleurs ce que souhaite la vaste majorité d'entre eux. Notre nouvelle proposition va dans ce sens. »

- Linda Caron, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile et députée de La Pinière

« Je suis très fière de cette proposition libérale qui répond à une demande de l'Union des municipalités du Québec. Le report d'une partie de l'impôt foncier redonne de l'autonomie aux villes partout à travers la province qui souhaitent offrir cette opportunité à leurs citoyens âgés de plus de 65 ans. Cette nouvelle possibilité qui est déjà implantée ailleurs au Canada peut faire une énorme différence dans un budget. »

- Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation et d'affaires municipales et députée de Mille-Îles

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

